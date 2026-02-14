◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日（2026年2月13日）

ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日の13日、日本選手団はメダル4個を獲得。今大会合計獲得数を14個（金3、銀3、銅8）に伸ばし、1大会では歴代2位の獲得数となった。

この日はスノーボード男子ハーフパイプで戸塚優斗（24＝ヨネックス）が金メダル、山田琉聖（19＝チームJWSC）が銀メダルを獲得。フィギュアスケート男子では鍵山優真（22＝オリエンタルバイオ・中京大）が銀、佐藤駿（22＝エームサービス・明大）が銅メダルに輝いた。

冬季五輪での日本選手団のメダル獲得は前回22年北京大会の18個（金3、銀7、銅8）が最多記録。従来は18年平昌大会の13個（金4、銀5、銅4）が2位だった。1大会の金メダル獲得数は98年長野大会の5個が最多となっている。

大会はこの日が折り返し地点。今後の日本のメダル有力種目はジャンプの男女個人ラージヒル、スーパー団体、スノーボードの男女スロープスタイル、フリースタイルスキーの男女デュアルモーグル、スピードスケートの男子500メートル、女子500メートル、同1500メートル、同団体追い抜き、フィギュアスケートのペア、女子などがあり、最多メダル記録は確実と言える。