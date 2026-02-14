上沼恵美子、数十年ぶりの大阪駅に驚がく「こんなところになってるとは」
タレント・歌手の上沼恵美子（70）が、21日にテレビ大阪で『上沼恵美子を沼らせたい』第2弾（後7：54〜8：54 ※関西ローカル）が放送されるのに先立ってロケ後の取材会に参加。大阪駅の変化に驚いていた。
【番組カット】”ゴージャスさ”に驚き！大阪駅を訪れた上沼恵美子
同番組では、70歳になった上沼恵美子は知らないことだらけ…そんな上沼がこれまでに経験したことのないさまざまな世界を初体験。その世界に精通する人（＝沼り人）のオススメプレゼンを通して、沼っていく様子を楽しむバラエティー番組となっている。
2025年9月に放送した第1弾では「コストコ」を初体験。2回目となる今回初めて足を運ぶのは、大阪駅。「用事がない」という理由で、大阪駅に来るのは数十年ぶりだと言う。激変する大阪駅エリアを見て、何を思うのか。さらには北九州発祥のうどんチェーン店・資さんうどんも初体験する。
大阪駅の変化について上沼は「大阪駅は、新しくなったって20年くらい前にニュースでやってたのは聞いてたし、見てたんですけど、初めて寄せてもらいました。びっくりした、ゴージャスで。すごい大きくて垢抜けていて」と驚き。「大阪誇れますね。ちょっと大きな気持ちになりました、“大阪見てやってくれ！”って」と興奮した様子で語った。
「昔の大阪駅しか知らんから、すごいなあ、時代は進んでおります」としみじみ。「こんなところになってると思ってませんでした」と言い「大阪駅ってあんな土地あったんですね。淡路島から出てきて、大阪や！って着いた時、あんな広かったかな」とこぼし、笑いを誘った。
