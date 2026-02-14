甘えん坊なスタンダードプードルの朝の日課が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で60万2000回再生を突破し、「サイズオーバーｗｗ」「幸せの重みだね」「人間みたい～」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：朝、体重23キロの大型犬が『ママに抱っこをおねだり』した結果→もはや『人間の子ども』な光景】

ママに抱っこをおねだりする大型犬

Instagramアカウント「agu.wasabi」の投稿主さんは、ミニチュアダックスフンドの『わさび』ちゃん、ゴールデンドゥードルの『あぐら』ちゃんとの暮らしを紹介しています。あぐらちゃんには、ある日課があるのだそう。それは、毎朝ママに抱っこしてもらうことなのだそうです。

朝ごはんを作るためにキッチンに向かうママ。あぐらちゃんは、ママの後ろに付いてきて「抱っこ～」とおねだりをするのだといいます。あぐらちゃんはパピーですが、既に23キロ…。ママはあぐらちゃんの可愛いおねだりを受け入れますが、うっかりバランスを崩しそうになるほどの重さなのだとか！！

まるで子どもみたいな姿にキュン♡

抱っこされたあぐらちゃんは、「ありがとう」と言わんばかりにママの顔をペロペロ。気合いを入れて抱っこするママの体にがっちりと抱き着き、満足そうな表情を浮かべるそうです。その姿はまるで人間の子どものよう…。体は大きくても、心はまだパピーそのもの。

あぐらちゃんを降ろして料理を始めると、あぐらちゃんはキッチンカウンターに前足を付いて様子を観察するのだとか。なんでも、あぐらちゃんのごはんが出てくるのを楽しみにしているのだといいます。ママにとってはちょっぴり大変な日課ですが、幸せの重み…ともいえるかもしれませんね♡

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「大きくて甘えん坊なんてたまらない」「中に人間が入ってるかのよう」「そろそろ喋り出しそうw」などさまざまなコメントが寄せられました。

更に成長した、現在のあぐらちゃん

現在、あぐらちゃんは体重26キロに成長！！朝の日課だけでなく、夜もママにベッタリなのだそうです。座っているママにぎゅっと抱き着いたり、目の前でお座りしてアイコンタクトしたり…。

ママから撫でてもらうと、うっとりと心地よさそうな表情に。ママのことが大好きでたまらないあぐらちゃんの姿は、見ているだけホッコリしてしまいますね！

Instagramアカウント「agu.wasabi」には、わさびちゃん＆あぐらちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「agu.wasabi」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。