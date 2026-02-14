「臨時夜行特急 うなづき号」3月に運転

富山地方鉄道は、2026年3月20日（金・祝）に「臨時夜行特急 うなづき号」ツアーを開催します。

【画像】これが「臨時夜行特急 うなづき号」の運行時刻＆概要です

このツアーは、昨年に開催されて好評を博した夜行列車ツアーの第2弾。前回は元・西武5000系の「アルプスエキスプレス」で運行されましたが、今回は元・西武10000系の「キャニオンエキスプレス」での運行となります。

全行程で200km以上を走行するほか、1日目の宇奈月温泉行きでは途中駅でのミニ撮影会、宇奈月温泉では入浴時間も確保されています。

また、途中で3度のスイッチバックがあり、上滝・立山線にも乗り入れるとしています。23時30分頃から翌5時30分頃までは消灯となります。

旅行代金は3万8000円で、ボックスシートを1〜4人で利用することが可能。「ますのすし本舗源」の弁当（1600円）や、翌日に利用可能な鉄道線・市内電車1日フリーきっぷ（2000円）といった追加オプションも用意されています。

申し込みは、富山地鉄サービスの予約フォームで2月16日（月）10時から受け付けるとしています。