氷上で何が起きたのか　世界が震撼した“神”の8位転落　失態のマリニン本人が振り絞った言葉「僕は失敗したんだ」【冬季五輪】

演技後に悲痛な表情を浮かべたマリニン

衝撃展開だ。

現地時間2月13日、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーが行われ、ショートプログラム（SP）で首位に立っていたイリア・マリニン（米国）は、転倒を繰り返すなど大乱調。まさかの8位に沈んだ。

金メダルの大本命であった“4回転の神”は、ことごとく精彩を欠いた。冒頭の4回転フリップを危なげなく決めて、勢いに乗るかと思われたが、続くジャンプがシングルアクセルに終わると、ここから一気に乱れた。

得意であるはずの力強いジャンプが次々に失敗していく。後半も転倒が相次ぎ、もはや普段の華麗な姿は見る影もなし……。最後のジャンプも転倒した21歳は、演技直後には悲壮感に満ちた顔を浮かべるしかなかった。

絶対王者がSP首位から8位に転落するまさかの展開は、米メディアをも震撼させた。日刊紙『USA Today』は「オリンピックでの大惨事。『4回転の神』が2回も転倒し、メダルを逃す」と大々的にリポート。「マリニンの金メダルは目前に迫っていた。ショートプログラム後、何か悲惨なことさえ起こらなければ、彼のメダル獲得は確実だった。そしてまさに“それ”が起こった」と嘆いた。