フィギュア女子の2ショに「一人増えてる！！笑」　“変顔”で出現「かおちゃんにしか目がいかなくなる」【冬季五輪】

中井亜美と千葉百音の背後にいた坂本花織に注目が集まった(C)Getty Images

日本スケート連盟の公式インスタグラムは2月13日、ミラノ・コルティナ五輪に出場するフィギュアスケート女子の中井亜美と千葉百音がミラノに到着した際の写真を2枚投稿した。

【写真】「後ろ後ろー」中井亜美と千葉百音の背後にいる坂本花織をチェック（2枚目）

1枚目は中井と千葉が日本選手団の赤いウェアを着用し、大きなスーツケースを持って笑顔でピースしている写真だ。ただ、2枚目の写真の背後に映り込んでいたのは、変顔の坂本花織だった。

これには「2枚目、かおちゃんにしか目がいかなくなる」「一人増えてる！！笑」「かおちゃん、好きすぎる」「後ろ後ろー」「かおちゃーん」「かおちゃんいい顔してる」「2人とも可愛いぞー！！！最高の舞台、緊張すると思うけど、とにかく楽しんでください」「3人娘ちゃんファイトです」と、多くの反応が寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]