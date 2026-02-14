「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

「どう？」「どうだった？」は雑な問いかけ

何気なくこんな一言を口にしていないでしょうか。

「バレンタイン、どうだった？」

一見、軽い雑談です。相手を気にかけているようにも見えます。しかし実は、この問いはかなり雑な質問です。

「聞きにくい事実」を聞き出そうとしている

まず第一に、これは怠惰な質問です。「どうだった？」という言葉の中には、範囲も評価軸も時間軸も入っていません。楽しかったかどうかを聞きたいのか。誰かにあげたかどうかを聞きたいのか。もらえたかどうかを探りたいのか。すべてを相手に解釈させています。

さらにやっかいなのは、この質問が「聞きにくい事実」をぼかして探っている点です。

あなたが「バレンタイン、どうだった？」と聞く時、本当はこのように聞きたいのではないでしょうか。

・「誰かにあげた？」（＝恋人はいるの？）

・「誰かからもらった？」（＝恋人はいるの？）

しかし、露骨には聞けない……だからこそ「どうだった？」と包んで聞いてはいないでしょうか。

しかし、当然ですが相手は「何を探られているのか」を察します。その瞬間、会話は冷えた空気になります。

「怠惰な質問」「聞きにくい事実」これが嫌われる理由です。

「怠惰な質問」をしてはいけない

つまり、「どう？」という質問は、聞く方はラクに聞けるのに、相手に負担を与える、怠惰な質問なのです。「なぜ？」はしてはいけない質問ですが、「どう？」も同じように、控えるべき質問なのです。

では、頭のいい人はどう聞いているのでしょうか。

こういった場合は、「いつ」「どこ」「だれ」などの、5W1H（ただしWhyとHowは除く）を使って、具体的に質問する「事実質問術」を使います。本書で紹介する「事実質問術」は、「なぜ」質問だけでなく、「どう質問」にも解決策を提示するのです。

事実質問で聞きやすいことを

ポイントは、「事実質問」です。踏み込みすぎない事実に沿って、聞くことです。

たとえば、こうです。

・「どこかのチョコ、食べた？」

これなら、YesかNoで答えられます。しかも、誰にあげたのか、誰にもらったのかというデリケートな領域には踏み込んでいません。

ここで注意したいのが、「誰にあげたの？」はダメな事実質問だということです。

形式は事実でも、内容が踏み込みすぎています。事実質問は万能ではありません。聞く事実の選び方が重要です。まずは無難な、誰も傷つかない事実から始めるのです。

良い質問は、相手を困らせません。考えさせるのではなく、思い出させます。あなたは、怠惰な質問をしていないでしょうか。

頭のいい人は、聞きにくいことをぼかして探るのではなく、安全な事実から丁寧に会話を始めています。それだけで、関係性は大きく変わるのです。

（本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です）