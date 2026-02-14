かつては「終身雇用」が世の中の常識だったが、昨今は「転職」が日常的なキーワードになってきた。近年、企業の採用計画の中途採用比率は43％まで上昇している。特にITやDXのような専門性の高い職種は中途比率が高くなる傾向がある。また、若い世代ほど転職者の割合は大きい。

しかし、いわゆる「よそ者」が職場に入ってきた場合、その人の振る舞いはどうしても注目されることになる。ましてやそれが「リーダー」のポジションであればなおさらだ。

P&Gを経てマクドナルドやファミリーマートなどで活躍しているマーケター・足立光氏は、『即戦力！ 転職、転勤、出向、異動するときに読む本』（ダイヤモンド社）を刊行した。そこには、自身の経験を踏まえて「新参者」が新しい職場でどう振る舞うべきかが詳細に記されている。

「転職」だけではなく「社内異動」「転勤」「出向」でも状況はほぼ同じだ。職場が変わった、あるいはもうすぐ職場を移ることが決まっている人は、ぜひ読んでいただきたい。

関連する部署でも仲間をつくる

人間関係を作り、仲間になっておきたいのは、自分が所属する部署のメンバーだけではありません。どんな仕事でも、自分たちの部署や仕事にとって重要な部署があるものです。

たとえばマーケティングの場合、商品を開発する商品部とは極めて密接に動きます。商品を店頭に実際に並べる提案をする営業部もそうです。マーケティングがどんなに新キャンペーンの認知率を上げても、店頭にそのキャンペーンの商品が並べられていなければ、売れないのです。

また、市場調査を行う調査部や、会社視点や予算権限を持っている経営企画部や、社外への発信を担う広報部なども重要な関連部署になります。

私がファミリーマートに入社したとき、マーケティング部のメンバーに加え、各部門のメンバーもランチや夜の食事に誘いました。マーケティングにとって特に重要な部門になるわけですが、彼らにとってもマーケティングは大事な部門。だから、「どんなことをやっているのか、ちょっと教えてください」というお誘いに気軽に応えてもらえました。

仕事以外の話から入っていって、共通の話題を探るのです。学生時代にやっていたことの話や時事ネタもあれば、最近見た映画の話、プライベートな家族の話など、さまざまな話から入っていきました。

とはいえなかなかない機会ですから、雰囲気が許せば仕事の話も聞くようにしました。どんな仕事をしていて、今の課題はどんなことなのか。その上で、自分の仮説をぶつけて、感触を聞いてみることもありました。

関連する部署の人たちからいろいろ学べる、ありがたい機会になりました。自分がしようとしていることに対して、理解を得る機会にもなりました。

自分がやりたいことばかり前面に押し出すのではなく、基本的に「教えてください」のスタンスです。これは、過去の転職でも同じでした。仕事以外の話で心を開いてもらってから、少しずつ仕事の話をしていくようにしました。可能なら、仮説への印象をもらうことも。

他部門とのコミュニケーションでは、本当にいい話を聞けることが多かったので、しっかり記憶をしておかないとと思い、ランチや夜の食事が終わってからスマホにどんどんメモを入れていったのを覚えています。

紙にメモすると、私はなくしてしまうことが少なくありません。スマホへのメモだと、あとで検索することもできるので便利です。

