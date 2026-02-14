◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第7日 フィギュアスケート 男子フリー（2026年2月13日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの男子フリーが13日（日本時間14日）に行われ、ショートプログラム（SP）首位で世界王者のイリア・マリニン（21＝米国）は最終滑走で登場。フリーでは2回の転倒があるなど精彩を欠き、フリー156.33、合計264.49で8位に終わった。

演技後の取材では「正直なところ、まだ何が起きたのか自分でも整理できていない」とやや混乱した様子で話した。スタート前に極度の緊張に襲われたことを明かし、「緊張がひどく、圧倒されてしまった。特に、スタートのポーズに入った時、これまでの人生のあらゆる劇的な瞬間が頭の中を駆け巡り、あまりに多くのネガティブな思考が頭に溢れてきて、止まらなくなってしまった」と告白した。

冒頭の4回転フリップは加点を引き出す内容だっただけに「最初の4回転やいくつかのジャンプは、本当に理想的な感触だった。だから、十分な準備はできていたと確信していました。なので、あの瞬間に実際に何が起きたのか、自分でも分からない。ただ言えるのは、自分のベストなスケートではなかったということ。そしてそれは全く予想していなかった展開だったということです」と悔しさをにじませたマリニン。そして「もう終わったことなので、やり直したくても変えることはできません。ここからは次に向けて何をすべきか考えていくだけです」と気丈に話した。

マリニンは冒頭の4回転フリップを軽やかに着氷。しかし、2本目のジャンプは4回転アクセルを予定していたが、1回転に。さらに、4回転ループも2回転となった。後半もルッツとサルコーで転倒。会場からは悲鳴のような声も聞かれた。演技終了後は顔を覆い、顔をゆがめながら何度も首を振った。

フリーだけの順位は全体の15位。SP1位で迎えていたが、総合8位に終わった。キスアンドクライではぼう然としたような表情を見せた。