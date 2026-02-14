ギフトにもぴったり！ 連日行列の人気ぶり、日本初上陸の『Bacha Coffee』
ギフトコンシェルジュの真野知子さんがおすすめするギフトをご紹介。今回は『Bacha Coffee（バシャコーヒー）』のミラノモーニング コーヒーです。
ミラノモーニング コーヒー（ドリップバッグ）12袋入り1箱 \4,400。初の日本旗艦店が銀座にオープン。異国情緒あふれるモロッカンテイストの店内は豪華絢爛。ギフトにもぴったりなアイテムがずらりと並ぶブティックやコーヒールームは連日行列ができるほどの人気ぶり。
編集S
コーヒーから、甘〜いチョコレートの良い香りが！
真野さん
今回は、モロッコ発祥の本格派コーヒーブランド『バシャコーヒー』からミラノモーニングをチョイス。バレンタインが近づくこの時期、特におすすめしたいチョコレートフレーバーなの。
編集S
ボックスを開けた瞬間に、ふわっと広がるフレーバーに驚きました！
真野さん
甘い香りのアクセントとコクのある味わいで、苦味や酸味が少ないのも私は好み。特別で贅沢なコーヒータイムを演出してくれますよ。
編集S
個包装のドリップバッグなのもデイリー使いしやすくてうれしいポイントです。なんと、日本初上陸のブランドなんですね。
真野さん
そうなの。ヨーロッパ、中東、アジアで展開するグローバルブランドで、今や世界中のコーヒーラバーから愛されているんです。日本には待望の初出店！ 100％アラビカ種のスペシャルティコーヒーへのこだわりがあって、世界35か国以上の名高い生産地から届く最上級のアラビカ豆だけを厳選しているんだとか。
編集S
オリジナルブレンドやデカフェなど、種類が豊富なのも魅力ですね。
真野さん
パッケージも煌びやかで特別感があるし、デザインのアクセントであるピンクカラーもキュートだから、甘いものが苦手な方へのバレンタインギフトにぴったりですよ。
informationBacha Coffee
東京都中央区銀座5-6-6 TEL. 03-6263-9720 11:00〜21:00 無休 公式サイト真野知子
まの・ともこ ギフトコンシェルジュ。手土産など日常的なギフトからハレの日まで多彩なシーンに合わせたギフトをセレクト。編集S
銀座の店舗でコーヒーに添えてもらえるシャンティークリームが絶品でした！
写真・清水奈緒 スタイリスト・官野亜海
anan 2483号（2026年2月10日発売）より