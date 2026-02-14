「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート男子・フリー」（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

男子フリーが行われ、世界王者で、ＳＰ首位のイリア・マリニン（２１）＝米国＝は、２度の転倒を含むジャンプミス連発でフリー１５位と大失速。合計２６４・４９点でまさかの８位に終わり、米国勢は２２年北京五輪を制したネーサン・チェン（米国）に続く連覇はならなかった。マリニンは２３年１１月のＧＰフランス杯で２位になった以降は、個人戦約２年３カ月負けなしの１４連勝中だった。無敵と思われた“４回転の神”を五輪の魔物が襲った。

“４回転の神”と称される男が五輪の魔物に飲み込まれた。２本目に挑んだ代名詞の４回転半ジャンプが１回転半となると、その後もことごとく４回転が決まらない。誰もが優勝候補とみていた２１歳がもがき苦しむ姿に、会場からは悲鳴が漏れた。演技後は頭を抱え、得点が表示されるとぼう然とした表情で見つめた。

マリニンとの取材エリアでの一問一答は次の通り

−今の気分はどうですか？少し時間が経ちましたが、整理はつきましたか？

「正直なところ、まだ何が起きたのか自分でも整理がついていません。感情が入り混じっています。この大会に向けて、今日一日ずっと調子は良かったですし、手応えもありました。いつも通り、自分が積み重ねてきたプロセスを信じて滑ればいいだけだと思っていました。でも、やはりここは他の大会とは違います。オリンピックです。内側から湧き上がるプレッシャーや緊張感は、実際にその場に立ってみないと分からないものだと思います。とにかく圧倒されてしまい、自分で自分をコントロールできていないような感覚でした」

−単なる緊張なのか、それとも氷の状態なども関係していましたか？

「現時点では、はっきりとした原因は分かりません。あの瞬間は、緊張だけでなく、氷の状態も自分の理想とは少し違っていたように感じました。ですが、それは言い訳にはなりません。どのような状況であっても、僕たちは滑らなければならないからです。ですから、それは言い訳として言いたくはありません。ただ、とにかく緊張に圧倒されてしまったんです。スタートのポーズに入った瞬間、これまでの人生の辛かった記憶が頭の中を駆け巡り、ネガティブな思考でいっぱいになってしまいました。うまく対処することができませんでした」

−あなたの実力があれば、（２０２２年の）北京五輪に出場していてもおかしくなかったはず。もしあの時出場していたら、今回のための準備になっていたか？

「それには一長一短があると思います。もし２２年に出場していれば、より多くの経験を積み、オリンピックという環境への対処法も分かっていたかもしれません。その一方で、もしあそこで出場していたら、その後の僕の人生がどうなっていたかは分かりません。今はただ、今回起きたことを受け止めて立て直し、将来に向けてどう管理していくべきかを考えるだけです」

−緊張を感じ始めたのは？

「始まる前です。先ほど言ったように、スタートのポーズにつく直前、ネガティブな思考や過去の辛い経験がドッと頭に押し寄せてきました。色々なことを経験してきましたが、決して簡単なことではありません。オリンピックの金メダル候補として期待されることは、僕の年齢にとっては、本当に大きな重圧でした」

−最初の４回転ジャンプは良いリズムで跳べているように見えたが？

「正直、自分でも分かりません。最初の４回転や、いくつかの４回転は理想的な感触でした。十分な準備ができているという自覚はありました。それでも、やはり処理しきれないほどのプレッシャーがあったのだと思います。あの瞬間、実際に何が起きたのかはまだ分かりません。ただ一つ言えるのは、自分のベストなスケートではなかったということ。予期せぬ結果でした。終わってしまったことは変えられません。変えたいとは強く思いますが……。ここからは、自分を立て直し、次に何をすべきかを考えていくだけです」

−演技中、自分自身にどんな言葉をかけていましたか？

「いつもと同じです。『このためにトレーニングを積んできた』『何千回も練習してきたんだから、他の大会と同じように滑ればいい』と言い聞かせていました。でも何かが違っていて、それに気づいたのはプログラムが終わってからでした」

−オリンピックの優勝候補と言われるプレッシャーについて、経験したことがない人たちに説明するとしたら？

「周囲のノイズそのものが、誰にとっても大きな負担になると思います。ＳＮＳには良い面もあれば、本当にひどい側面もあります。今、それを身をもって感じています。あの瞬間、具体的に何が起きたのかを正確に説明するのは難しいですが、それを解明して、次につなげたいと思っています」

−（直前の）怪我などは、構成を考える上で影響しましたか？

「いいえ、それは特に関係ありません。この大会に向けて『これをやりたい』と計画し、練習してきたことをそのまま実行するつもりでした。いつも通りに滑ればいいと思っていたのですが……なぜかそれができませんでした」