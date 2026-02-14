『新婚さんいらっしゃい！』55周年 MC藤井隆、長寿番組への想い 時代＆テレビに変化…しかし“変わらないこと”【インタビュー】
ABCテレビ制作・テレビ朝日系全国ネットのバラエティー番組『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜 後0：55〜1：25）が、放送開始55周年を迎える。番組MCの藤井隆が、オリコンニュースの取材に応じ、視聴者や関係者、そして多数の“新婚さん”へ感謝の言葉を語った。
【番組カット】『新婚さんいらっしゃい！』おなじみ藤井隆＆井上咲楽コンビ 木村多江も登場
『新婚さんいらっしゃい！』は、1971年1月に放送スタート。多彩な“新婚さん”が、笑いと涙の赤裸々トークを繰り広げる内容は、「新婚さん、いらっしゃ〜い！」の名セリフとともに、全国で愛され続けてきた。桂文枝が51年以上にわたってMCを務め、2015年には「同一司会者によるトーク番組の最長放送｣としてギネス世界記録にも認定されている。
文枝の後を受け継いだ藤井は、山瀬まみからバトンタッチした井上咲楽とともに、2022年4月にMCに就任した。今春にはMCとして4年目に突入する。スタジオで名物“イスコケ”を披露するなど、番組の歴史を大切にしながら、時代の変化にも呼応。時には全国各地を訪れ、“新婚さん”の魅力を引き出す。
昭和、平成、令和と時代は流れ、テレビの役割は変わりつつある。しかし変わらないのは、主役は“新婚さん”だということ。藤井は「『出演してみたい』と思っていただけるような番組になるよう時代にあった番組づくりを井上咲楽さんとスタッフの皆さんと頑張ります！」と張り切る。
■一問一答
――2022年4月から司会を務められ、約4年が経ち、番組は55周年を迎えます。おめでとうございます。長寿番組を担当され、感じていることなどをお聞かせください。
【藤井】 文枝師匠と山瀬まみさんの存在の大きさと長い番組の歴史のおかげで交代してからの4年間、楽しく参加させていただいております。なによりご覧いただいてる皆様にあたたかく迎えていただけて井上咲楽さんと一緒にいつも感激してるんです。
――就任当初と現在とで変化はありますか？
【藤井】 当初は、ものすごく緊張していたのですが、最近はリラックスして収録に臨めています。それも、アットホームな『新婚さんいらっしゃい！』スタッフの皆さんのおかげです。一緒にお食事に行ったり、お忙しい中、僕が出演している舞台を観に来てくださったりと距離を縮めてくださっているのがうれしいです。
――井上咲楽さんとコンビを組んで、どんな魅力を感じていますか？
【藤井】 正直者で働き者なところがとても魅力的ですね。「自分の言葉」を持っているところも、とても好きです。仕事以外の場面では、本やSNSの話なんかをする時にコソッと面白いことや新しいことを教えてくれるので、実はとても頼りにしています。
――番組55周年です。『新婚さんいらっしゃい！』の番組内容、登場される新婚さんの変化などは感じられますか？
【藤井】 やはり、マッチングアプリで出会われた新婚さんのご出演がとても多いです。コロナ禍で人と会えなかった時期を乗り越えたカップルのお話を伺って、何度も胸が熱くなりました。
――公開収録、ロケ収録など、より地域に根ざした新たな試みも印象的です。
【藤井】 スタジオでお話しを聞くのももちろん楽しいのですが、スタジオを飛び出しての出張収録も大好きなんですよ！
――その際、新婚さんのトークを自然に引き出すため意識されていることなどありましたら、教えてください。
【藤井】 番組の主役は絶対にご出演いただく新婚さんですので、新婚さんには用意していただいたお話しを悔いなく全てお話しいただくということを一番大切にしたいと思っています。新婚のお2人には本番で少しでもリラックスしていただけるよう咲楽ちゃんと一緒に、お話をもらさず伺うよう努めています。
――テレビを取り巻く環境自体が変化しています。あらためて長寿番組の意義、『新婚さんいらっしゃい！』の意義をどのように感じますか？
【藤井】 長寿番組の司会者を変えて続けるという判断をされた朝日放送さんのお考えに驚きました。咲楽ちゃんと一緒に毎回ベストを尽くしますが、また司会者を変えても新婚さんが出てくださる限り『新婚さんいらっしゃい！』は続くのではないでしょうか。そう考えています。
――裏方（スタッフさん）の知られざる努力など、エピソードがありましたら教えてください。
【藤井】 長く番組に携わっていらっしゃるので、どのスタッフさんも番組に対して愛情たっぷりなんですよ。皆さん誠実だと思います。細かなところでは、新婚さんをお迎えするにあたって華やかな演出のひとつであるスタジオのお花、実は生花なんですよ。画面が華やかでフレッシュな印象になるのでとっても効果的だと思います。
――4月には司会就任5年目となります。今後こうしていきたいということがありましたら、教えてください。
【藤井】 スタッフの皆さんのおかげで咲楽ちゃんと一緒に上手にできてる点はそのままに、『新婚さんいらっしゃい！』をもっとたくさんの方にご覧いただけるよう努力したいです。
――最後に、視聴者へメッセージをお願いします。
【藤井】 いつもご覧いただいて本当にありがとうございます。これからも楽しみにしていただけるような番組を目指して頑張りますので応援よろしくお願いします。そして「出演してみたい」と思っていただけるような番組になるよう時代にあった番組づくりを井上咲楽さんとスタッフの皆さんと頑張ります！
■放送55周年記念で1時間SP 木村多江が登場して“伝説の新婚さん”を追う！
2月15日放送の『新婚さんいらっしゃい！』は、ゲストに木村多江を迎え、スタジオを飛び出して鎌倉へ。島田秀平が推奨する「鎌倉三大パワースポット」を訪問し、夫婦やカップルの絆を深める開運の旅を紹介する。
葛原岡神社で「縁結び石」への祈願や、悪縁を祓う「魔去る石」を体験。甘味処「こまめ」では、銭洗弁財天で清めた5円玉が添えられた「ご利益ぜんざい」で金運を祈る。最後は円応寺を訪れ、閻魔大王を前に「懺悔文」を三度唱えることで、自らの過ちを省みて心をリセットすることに…。
さらには、木村が夫婦円満の秘けつを語り、島田は出演者の最新手相鑑定も披露。そして、番組史に名を刻む“伝説の新婚さん”たちの現在も追う。
【番組カット】『新婚さんいらっしゃい！』おなじみ藤井隆＆井上咲楽コンビ 木村多江も登場
『新婚さんいらっしゃい！』は、1971年1月に放送スタート。多彩な“新婚さん”が、笑いと涙の赤裸々トークを繰り広げる内容は、「新婚さん、いらっしゃ〜い！」の名セリフとともに、全国で愛され続けてきた。桂文枝が51年以上にわたってMCを務め、2015年には「同一司会者によるトーク番組の最長放送｣としてギネス世界記録にも認定されている。
昭和、平成、令和と時代は流れ、テレビの役割は変わりつつある。しかし変わらないのは、主役は“新婚さん”だということ。藤井は「『出演してみたい』と思っていただけるような番組になるよう時代にあった番組づくりを井上咲楽さんとスタッフの皆さんと頑張ります！」と張り切る。
■一問一答
――2022年4月から司会を務められ、約4年が経ち、番組は55周年を迎えます。おめでとうございます。長寿番組を担当され、感じていることなどをお聞かせください。
【藤井】 文枝師匠と山瀬まみさんの存在の大きさと長い番組の歴史のおかげで交代してからの4年間、楽しく参加させていただいております。なによりご覧いただいてる皆様にあたたかく迎えていただけて井上咲楽さんと一緒にいつも感激してるんです。
――就任当初と現在とで変化はありますか？
【藤井】 当初は、ものすごく緊張していたのですが、最近はリラックスして収録に臨めています。それも、アットホームな『新婚さんいらっしゃい！』スタッフの皆さんのおかげです。一緒にお食事に行ったり、お忙しい中、僕が出演している舞台を観に来てくださったりと距離を縮めてくださっているのがうれしいです。
――井上咲楽さんとコンビを組んで、どんな魅力を感じていますか？
【藤井】 正直者で働き者なところがとても魅力的ですね。「自分の言葉」を持っているところも、とても好きです。仕事以外の場面では、本やSNSの話なんかをする時にコソッと面白いことや新しいことを教えてくれるので、実はとても頼りにしています。
――番組55周年です。『新婚さんいらっしゃい！』の番組内容、登場される新婚さんの変化などは感じられますか？
【藤井】 やはり、マッチングアプリで出会われた新婚さんのご出演がとても多いです。コロナ禍で人と会えなかった時期を乗り越えたカップルのお話を伺って、何度も胸が熱くなりました。
――公開収録、ロケ収録など、より地域に根ざした新たな試みも印象的です。
【藤井】 スタジオでお話しを聞くのももちろん楽しいのですが、スタジオを飛び出しての出張収録も大好きなんですよ！
――その際、新婚さんのトークを自然に引き出すため意識されていることなどありましたら、教えてください。
【藤井】 番組の主役は絶対にご出演いただく新婚さんですので、新婚さんには用意していただいたお話しを悔いなく全てお話しいただくということを一番大切にしたいと思っています。新婚のお2人には本番で少しでもリラックスしていただけるよう咲楽ちゃんと一緒に、お話をもらさず伺うよう努めています。
――テレビを取り巻く環境自体が変化しています。あらためて長寿番組の意義、『新婚さんいらっしゃい！』の意義をどのように感じますか？
【藤井】 長寿番組の司会者を変えて続けるという判断をされた朝日放送さんのお考えに驚きました。咲楽ちゃんと一緒に毎回ベストを尽くしますが、また司会者を変えても新婚さんが出てくださる限り『新婚さんいらっしゃい！』は続くのではないでしょうか。そう考えています。
――裏方（スタッフさん）の知られざる努力など、エピソードがありましたら教えてください。
【藤井】 長く番組に携わっていらっしゃるので、どのスタッフさんも番組に対して愛情たっぷりなんですよ。皆さん誠実だと思います。細かなところでは、新婚さんをお迎えするにあたって華やかな演出のひとつであるスタジオのお花、実は生花なんですよ。画面が華やかでフレッシュな印象になるのでとっても効果的だと思います。
――4月には司会就任5年目となります。今後こうしていきたいということがありましたら、教えてください。
【藤井】 スタッフの皆さんのおかげで咲楽ちゃんと一緒に上手にできてる点はそのままに、『新婚さんいらっしゃい！』をもっとたくさんの方にご覧いただけるよう努力したいです。
――最後に、視聴者へメッセージをお願いします。
【藤井】 いつもご覧いただいて本当にありがとうございます。これからも楽しみにしていただけるような番組を目指して頑張りますので応援よろしくお願いします。そして「出演してみたい」と思っていただけるような番組になるよう時代にあった番組づくりを井上咲楽さんとスタッフの皆さんと頑張ります！
■放送55周年記念で1時間SP 木村多江が登場して“伝説の新婚さん”を追う！
2月15日放送の『新婚さんいらっしゃい！』は、ゲストに木村多江を迎え、スタジオを飛び出して鎌倉へ。島田秀平が推奨する「鎌倉三大パワースポット」を訪問し、夫婦やカップルの絆を深める開運の旅を紹介する。
葛原岡神社で「縁結び石」への祈願や、悪縁を祓う「魔去る石」を体験。甘味処「こまめ」では、銭洗弁財天で清めた5円玉が添えられた「ご利益ぜんざい」で金運を祈る。最後は円応寺を訪れ、閻魔大王を前に「懺悔文」を三度唱えることで、自らの過ちを省みて心をリセットすることに…。
さらには、木村が夫婦円満の秘けつを語り、島田は出演者の最新手相鑑定も披露。そして、番組史に名を刻む“伝説の新婚さん”たちの現在も追う。