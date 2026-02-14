中道立て直しへ…小川淳也氏が新代表就任　与党からは“エール”も

中道改革連合の新たな代表に小川淳也氏が就任し、衆議院選挙の惨敗から立て直しを図る決意を示しました。

中道改革連合・小川淳也新代表：

一騎当千の人たちが生き残っているわけですから、巨大与党としっかり対峙をしたい。

小川氏は、13日に投開票が行われた代表選挙で階猛氏との一騎打ちを5票差で制しました。

中道改革連合・小川淳也新代表：

これから党内の体制を整え、各党との連携を深め、具体的な成果で国民生活ならびに将来の見通しに貢献できるよう、全力を尽くしたいと思っています。

記者会見で小川氏は、「党内融和は極めて大事だ。慎重に人事の組み立てをこの週末に考えたい」と述べました。

与野党の反応です。

自民党・小林政調会長：

ともに日本の国益のために建設的な議論をさせていただきたい。人格、識見ともに優れた政治家であると、私自身は見ています。

日本維新の会・藤田共同代表：

火中の栗を拾おう、党を立て直そうという心意気は私はエールを送りたいし、政策論で切磋琢磨（せっさたくま）できる政党間のやりとりをしたいと思う。

国民民主党の玉木代表と小川氏は、ともに香川県出身です。

国民民主党・玉木代表：

真っすぐに物事に取り組まれる方だという印象を持っています。いろんな部門、部門、司（つかさ）、司で、コミュニケーションをとりながらどういう形の協力ならできるのか、模索していくのが第一歩かなと思います。

参政党の神谷代表は、参議院の立憲民主党と公明党が中道に合流していないことを指摘し、「党が割れないよう無難なところに落ち着かせた」との印象を語りました。