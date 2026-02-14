歌手・タレントの後藤真希さん（40）が13日までにインスタグラムを更新。歌手・タレントの鈴木亜美さん（44）との"仲良し"ツーショットを披露し、ネット上で話題となっている。



【写真】「2人ともかわいい！」と話題！後藤真希さんと鈴木亜美さん

後藤さんは、「亜美ちゃんとPARADISE CITYでイベントでした」と説明し、写真をアップ。投稿された写真では、大小の三つ編みで作ったアップスタイルのヘアセットで、赤紫色をベースにまとめたコーデに身を包む後藤さんと、それとは一風変わり、ボブヘアーにゴールドカラーの服を組み合わせ煌びやかな雰囲気を放っている鈴木さんの2人が、それぞれ違った美しさを見せている。



SNSでは、「2人すごく可愛い」「亜美ちゃんとのイベント久々じゃない？」「あみちゃんもマキちゃんも、2人ともとても素敵」「セクシーダイナマイト」「安心できるツーショット」！！ 最高っす！！」「夢コラボ！！」「ビジュ最強です！可愛いすぎる」「お2人ともいつまでも全盛期」などのコメントがあった。



後藤さんは、1985年生まれ、東京都出身。1999年に「モーニング娘。」3期メンバーとしてデビューし、「LOVEマシーン」は大ヒットとなった。2001年に「愛のバカやろう」でソロデビューを果たす。デビュー25周年を迎えた2024年には、13年ぶりにミニアルバム「prAyer」を発売した。



鈴木さんは1982年生まれで、神奈川県出身。小室哲哉プロデュースで1998年「love the island」で歌手デビューし、1999年「BE TOGETHER」が大ヒットした。近年は「激辛女王」としても知られる。プライベートでは3児の母。