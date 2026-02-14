ヒロミの高級クーペとは？

タレントのヒロミさんが、2025年12月31日に自身のYouTubeチャンネルを更新。動画では、愛車を丁寧に洗車する様子や、オープンドライブで1年を振り返る姿が映し出されています。今回はどのような一台が登場したのでしょうか。

今回の動画に登場したヒロミさんの愛車は、メルセデス・ベンツの高級オープン2シーターモデル「560SL」（1986年式・R107型）です。

【動画】超カッコイイ！ 「ヒロミ」×「高級クーペ」を動画で見る！

SLシリーズは1950年代に登場し、長い歴史の中でデザインや装備がアップデートされながら展開されてきたモデルで、クラシックから現行型まで幅広い世代が存在します。

なかでも560SLは、1980年代後半に販売されていた当時の最高級モデルで、パワフルなV型8気筒エンジンを搭載した当時のSLらしい余裕のある走りが特徴とされていました。

角張ったヘッドライトや水平基調のボディライン、クロームのモールがアクセントになった外観が印象的で、現在でもクラシックカーとして人気が続いているモデルです。

ヒロミさんの個体は深みのあるグリーンのボディカラーが特徴で、低く構えたシルエットと長いボンネットがクラシカルな雰囲気を際立たせています。

内装はベージュを基調にチェック柄シートを組み合わせた明るい色味の仕様で、落ち着いた上品さが感じられます。左ハンドルの操作系は丸型デザインでまとめられており、当時のメルセデスらしいクラシックな雰囲気がそのまま残っています。

動画に登場した車両も外装・内装ともに状態が良く、丁寧に維持されてきたことが伝わってきます。

※ ※ ※

動画は朝10時、ガレージ前でSLを洗車するシーンから始まりました。ホイールまわりまでしっかり水をかけ、クローム部分が輝きを取り戻していく様子が印象的です。

ヒロミさんは「クルマの掃除好きな人は、ホイールはきれいにしないと」と語り、さらに「いいスーツ着てても靴が汚いと嫌じゃん。それと一緒だよね」と、愛車へのこだわりを話していました。

洗車を終えると河口湖へ向かい、富士山を望む道をオープンで走りながら、2025年を振り返る語りが続きました。

コメント欄には「ほんと若々しい」「素晴らしいSLです、輝いてます」「楽しそう」といった声が寄せられ、ヒロミさんが愛車と過ごす姿に多くの反響が集まっていました。

今後も、さまざまな愛車とともに届けられる動画に注目が集まりそうです。