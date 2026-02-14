ティー特化「スタバ」春の新作第1弾！ 華やかな“アールグレイ×ハニーレモン”が登場
ティーに特化した「スターバックス ティー ＆ カフェ」は、2月18日（水）から、春の訪れを告げるスプリングシーズン第1弾「アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ」を、全国27店舗で発売する。
【写真】ティービバレッジと相性抜群！ 新作デザートも登場
■「アールグレイ ブーケ ディライト」が主役
今回発売されるのは、「スターバックス」がオリジナルで開発した「アールグレイ ブーケ ディライト」を主役に、レモンの爽やかな味わいが合わさり、春の訪れを五感で感じることができる新作メニュー。
ホットとアイスが選べる「アールグレイ ハニーレモン ムース ティー ラテ」は、アールグレイと彩りあふれる花々を合わせた「アールグレイ ブーケ ディライト」のティー ラテに、上品な甘さと爽やかでほんのりフローラルな余韻が残るアールグレイティームースをのせたドリンクとなっている。
また、トップにはマヌカハニー入りレモンジャムや、柑橘の爽やかな香りが広がるベルガモットシトラスパウダー、ほのかに香ばしいクラッシュピスタチオがトッピングされており、一口飲むとハニーレモンと華やかな味わいが口の中に広がり、待ち遠しい春を先取りできる。
さらに、ティービバレッジと相性の良い春の「プリンチ」デザートとして、バター香る香ばしいタルト生地に、ピスタチオの香り豊かなアーモンド生地を重ね丁寧に焼き上げた「トルタ ピスタチオ＆ベリー」が登場。ベリーの甘酸っぱさが心地よく広がる、素材の調和を楽しめる一品だ。
