◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日 スノーボード 男子ハーフパイプ決勝（2026年2月13日 リビーニョ・スノーパーク）

スケートボード21年東京五輪、24年パリ五輪で2大会連続金メダルを獲得した堀米雄斗（27）が14日、自身のSNSを更新。ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード男子ハーフパイプ（HP）で連覇を逃し、7位に終わった平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）をねぎらった。

インスタグラムでは2人がスケートボードに取り組む10歳の時の写真を投稿。ハートが燃える絵文字を添え、平野の健闘をねぎらった。Xでも同じ写真を投稿し、「結果よりも歩夢の思い、精神力をさらに感じさしてくれた同世代の親友」と思いをつづった。

連覇を狙った平野は1月17日のW杯第5戦で転倒し、腸骨と鼻骨の2カ所を骨折。超人的回復を見せ、4度目の五輪舞台に立った。

転倒した試技1回目は27.50点で12人中9位。2回目は大技のフロントサイド・ダブルコーク（DC）1620（4回転半）を成功させ、フロントサイド・トリプルコーク（TC)1440も決めてフルメーク。86.50点をマークして5位に浮上した。逆転を狙った3回目もフロントサイドDC1620をグラブを変えてメークしたが、4つめのトリックで転倒した。

同学年で、幼い頃から交流がある2人。22年北京五輪で平野が悲願の金メダルを獲得した際にも、堀米はXで幼少期の2人の画像を披露し「歩夢おめでとう」と祝福していた。