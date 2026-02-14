「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート男子・フリー」（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

男子フリーが行われ、ＳＰ５位だったミハイル・シャイドロフ（２１）＝カザフスタン＝が圧巻の演技をみせ、２９１・５８点で金メダルを獲得した。世界王者で、ＳＰ首位のイリア・マリニン（２１）＝米国＝は、ジャンプミスが続き、フリー１５位の大失速で８位まで転落。ＳＰ２位の鍵山優真もミス連発の内容で大波乱の結果となった。３位には佐藤駿が入った。

冒頭の４回転フリップを完ぺきに決めたが、続く４回転半ジャンプが１回転半となるまさかのミス。それでも続く４回転ルッツを決めて立て直したかにみえたが、続く４回転も２回転ループに。さらに後半の４回転ルッツで転倒。観客の拍手に後押しされながら、４回転トーループからの３連続ジャンプを決めたが、最後の４回転も２回転サルコーになってしまった。

会場からは悲鳴が漏れた。演技後は頭を抱え、得点が表示されるとぼう然とした表情で見つめた。そして両手をふるわせながらコーチに励まされるシーンがショックを物語っていた。会見では「何千回も練習してきたんだから他の大会と同じように滑れば良いと言い聞かせていました。でも何かが違っていて、それに気づいたのはプログラムが終わってからでした」と語った。

直後からＸでは「オリンピックの魔物」がトレンドで急浮上。ＳＰ上位が次々とミスを連発してしまう展開に「マリニンじゃなくても泣いてしまう」「嘘でしょ…オリンピックの魔物…怖…」「オリンピックの魔物恐るべし」とファンもつぶやくほどの衝撃的展開だった。

五輪という４年に一度の舞台で独特の重圧から「オリンピックの魔物」と称され、過去にも数々の名選手がその雰囲気にのまれてきた。ＧＰファイナル３連覇、世界選手権２連覇という輝かしい実績を持つマリニンも、のみこまれてしまった。