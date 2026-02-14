レッドソックスの注目の若手外野手、ロマン・アンソニー（21）が、右手首手術のため3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の出場を辞退したコービン・キャロル外野手（25）の代役を務めることになった。13日（日本時間14日）、ボストン・グローブ紙が報じた。

アンソニーは「本当に名誉で、ワクワクする話です」としながらも、キャロルの故障については「知らせを聞いたときは、悲しかった」と複雑な胸中。しかし「リーグ最高の選手たちに囲まれてプレーできるのは、僕にとって素晴らしい機会であり、大きな学びになると思います」と気持ちを切り替え、大舞台に向かう。

キャロルは、打撃練習中に右手の有鉤骨を骨折、手術を受け、WBC出場を断念することになった。2022年のドラフトで2巡目に指名されたアンソニーはマイナー時代に若手有望株ランキングで全体1位に選ばれた大物。

2025シーズン途中にMLBデビューを果たし、71試合に出場し、打率.292/出塁率.396/長打率.463、8本塁打、二塁打18本、32打点を記録し、ア・リーグ新人王投票では3位に入った。売りはパワーで平均打球速度は94.5マイル、ハードヒット率60.3％、バレル率15.5％とエリートレベルの数字を叩き出している。