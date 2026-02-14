「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート男子・フリー」（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

男子フリーが行われ、世界王者で、ＳＰ首位のイリア・マリニン（２１）＝米国＝は、２度の転倒を含むジャンプミス連発でフリー１５位と大失速。合計２６４・４９点でまさかの８位に終わり、米国勢は２２年北京五輪を制したネーサン・チェン（米国）に続く連覇はならなかった。マリニンは２３年１１月のＧＰフランス杯で２位になった以降は、個人戦１４連勝中だったが約２年３カ月の敗戦。無敵と思われた“４回転の神”を五輪の魔物が襲った。

“４回転の神”と称される男が五輪の魔物に飲み込まれた。２本目に挑んだ代名詞の４回転半ジャンプが１回転半となると、その後もことごとく４回転が決まらない。誰もが優勝候補とみていた２１歳がもがき苦しむ姿に、会場からは悲鳴が漏れた。演技後は頭を抱え、得点が表示されるとぼう然とした表情で見つめた。

競技後は「正直なところ、まだ何が起きたのか自分でも整理がついていない。感情が入り混じっています。今日一日ずっと調子は良かったですし、手応えもありました。いつも通り、自分が積み重ねてきたプロセスを信じて滑ればいいだけだと思っていました。でもやはりここは他の大会と違います。オリンピックです。内側から沸き上がるプレッシャーや緊張感は実際にその場に立ってみないと分からない。とにかく圧倒されてしまい、自分で自分をコントロールできていないような感覚でした」と、失意の表情で振り返った。

１つ１つ言葉を選びながら「はっきりとした原因は分からない。緊張だけでなく、氷の状態も理想とは少し違っていた。ですが、それは言い訳にはなりません。どのような状況であっても私たちは滑らないといけない。ただ、緊張に圧倒されてしまった。スタートのポーズにつく直前に、これまでの人生の辛かった記憶が頭の中を駆け巡り、ネガティブな思考でいっぱいになってしまった。それにうまく対処できなかった」と、首を振った。