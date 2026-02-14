アナタはバンカーについてどこまで知っていますか？【タケ小山のゴルフ超上達ノート】

アナタはバンカーについてどこまで知っていますか？

バンカーショットが上手くなっていくのには段階があります。「バンカーに入っちゃったよ。嫌だなあ」というのがビギナー。これが第一段階ですね。次に、出るか出ないか半々ぐらいのレベルになると、不安な反面「どうやって出そうかな」と考え始めて、もう少し上手くなると「ピンに寄せたい」という欲が出てきます。これ以上のレベルになると、あえてバンカーを狙っていこうとか、戦略的にも考えるようになります。ここまでくるともう上級者ですね。このように、ゴルファーの成長に伴ってバンカーのとらえ方は変わってきます。自分にできることが増えていきますから、判断力も養われていくというわけです。

「目玉になってたら嫌だなあ」などと心配している人は、基本的にバンカーから出せる人で、少なくともこれぐらいにはならないとよいスコアは出せません。バンカーから出せるとして、次のレベルの狙ったところに落としたり、球筋を変えたり、ということができるようになるには、砂質に対して敏感になる必要があります。砂は硬かったり柔らかかったりしますし、重たい砂、軽い砂もあります。さらには濡れているか乾いているかで状況は変わってきますから、これらに対応できることが、バンカーショットのアベレージをよくする要素なのです。たとえばさらさらして柔らかい砂は、砂が多くとれてしまい飛びませんし、目玉になりやすいという性質があります。バンカーに入ったときには足元がフカフカしていて気持ち良かったりしますが、打ってみると難しくて、ボールを飛ばすにはそれなりの力が必要です。それに比べ、目の粗い軽い砂というのは打ちやすいんですね。砂質によって難易度も打ち方も大きく変わってくるのです。

バンカーに使われている砂にはどのようなものがあるかというと、海砂、川砂、硅砂、それに赤土ですね。一番重いのは海砂で色も黒ずんでいます。次に重いのは川砂で、色は少し薄くなり、ガラスの原料となる硅砂は真っ白で、この砂はオーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブにも使われていますが、乾いているときはさらさらですが、雨が降るとカチカチに硬くなるという性質があります。また、ハワイのゴルフ場なんかに行くと、バンカーが赤茶色に見えますが、あれが赤土です。砂ではありませんが、実際にバンカーに使われていますので、この打ち方も知っておきたいところです。というように、コースによってバンカーに入っている砂が違うし、天候が違えば状態も変わりますから、それに対応できる力も含めて、バンカーショットの上手さなわけです。バンスがほとんどないようなサンドウェッジのフェースを開いて使うような選手は、重たくてボールが沈むような砂だと刺さってしまってアウトなんですよ。バンスのあるサンドに変えないと対応できません。

つまり、クラブが入ってきやすいのか、それとも跳ね返ってきやすいのかという判断と、跳ね返らせなきゃいけないのか、潜らせなきゃいけないのか、という打ち方の選択があるわけです。難しい話ではありますが、上手くなりたいアマチュアにはわかっていただきたいですね。川砂のように、それほど重くなくてクラブの抜けの良い砂ではバンスはあまり要りません。フェースを開いて普通に打ってあげれば、薄めに入って薄めに出ていきます。ところがパウダーみたいな砂質のバンカーでバンスがないサンドウェッジを使うと、どんどん砂に潜っていってしまうのでダフリになるのです。バンカーショットはダフらせて打つ、といいますがバンカーショットにもダフリはあるんですよ。クラブが入るところは悪くなくても、砂に潜ってしまえばダフリなんです。

これがよく起こるのがバンカー内のつま先上がりの斜面で、フェースも開かないといけないし、シャフトを寝かしてシャローに入れないと、バンスが砂に当たらないので難しいんです。打ち方を知らないと、まず砂を取り過ぎてダフってしまいますね。ほとんどのアマチュアは何が起こったのかわからず、ただミスしたと思うでしょうが、それは「知らない」がゆえのミスなんですね。要するに「アナタはバンカーについてどこまで知っていますか?」ということですね。砂質もそうですし、特殊な場合の打ち方なんかも含めると、バンカーだけで知っておくべき情報はたくさんあるわけです。そこらあたりがゴルフの深さだし、面白さだと思うので「俺には関係ないよ」と思わず「こういう世界もあるんだな」ぐらいの好奇心を持っていただきたいと思います。

【出典】『タケ小山のゴルフ超上達ノート 誰も言わない実戦的スコアアップ術』著者：タケ小山