■ミラノ・コルティナオリンピック™ フィギュアスケート男子フリースケーティング（日本時間14日、ミラノ・アイススケート・アリーナ）

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？

男子シングルのフリースケーティング（FS）が行われ、ショートプログラム（SP）2位の鍵山優真（22、オリエンタルバイオ/中京大）が2大会連続の銀メダルを獲得した。

さらに日本勢はSP9位の佐藤駿（22、エームサービス/明治大）がほぼノーミスのフリーで見事銅メダルを獲得した。三浦佳生（20、オリエンタルバイオ/明治大）もSP22位から大きく順位を上げ13位で初の五輪を終えた。

SP首位の世界王者、イリア・マリニン（21、アメリカ）が大技の4回転アクセルが抜けるなど、まさかのジャンプミスが続き8位だった。25年世界選手権で銀メダルのM.シャイドロフ（21、カザフスタン）が291.58点で金メダルを獲得。日本勢のW表彰台は平昌五輪（羽生結弦・金＆宇野昌磨・銀）、北京五輪（鍵山・銀＆宇野・銅）に続き、3大会連続の快挙となった。

鍵山は冒頭の4回転サルコウの着氷で乱れると、今季初めてフリーに組み込んだ4回転フリップで転倒。3回転アクセルからの連続ジャンプなどで持ち直したが、後半も単発の4回転トウループの着氷で乱れるなど、ジャンプで精彩を欠いてしまった。だがマリニンがミス連発で波乱のフリーとなり、キス・アンド・クライでは笑顔のなかった鍵山だが、佐藤とのWメダルが確定するといつもの明るい表情に。

団体のフリーで会心の自己ベスト（194.86）を出した佐藤は、代名詞の4回転ルッツを冒頭で決めると、4回転−3回転の連続トウループではGOE3点台。前半4回転3本を決め勢いに乗ると、後半も大きく崩れることなく、団体戦に続き安定感抜群のフリーで観客を魅了した。フリーは186.20点でSP9位から大きく順位を上げ、見事銅メダルを獲得。順位が確定すると、鍵山にも拍手を送られ涙を流すシーンもあった。

SP22位と出遅れた三浦は、冒頭で4回転ループを決めたが、2本目のサルコウで転倒。後半は4回転トウループ、トリプルアクセルからの難しいコンビネーションで挽回し、演技後は充実感のある表情でガッツポーズ。ショートの悔しさを晴らし、フリー10位の総合13位で初の五輪を終えた。

表彰式を終えた鍵山は「ちょっと複雑な、、その自分のパフォーマンスに対して悔しさが残るものになってしまった。素直に受け止めたい」とミスが重なったフリーを振り返ったが、佐藤とのW表彰台には「一緒に戦ってきた仲間が、一緒にオリンピックでメダルを取れるところまできたというのは、すごく感慨深い」と喜びをかみしめた。

【男子シングル結果】

金）M.シャイドロフ（カザフスタン）291.58点（SP92.94、FS198.64）

銀）鍵山優真 280.06点（SP103.07、FS176.99）

銅）佐藤駿 274.90点（SP88.70、FS186.20）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

8位）I.マリニン（アメリカ） 264.49点（SP108.16、FS156.33）

13位）三浦佳生 246.88点（SP76.77、FS170.11）