今回は、近所に住む厄介なママ友のとんでもない嘘が、一瞬でバレたエピソードを紹介します。

ヒステリックなママ友が怒鳴り込んできて…

「ウチの真向かいに住むTさん一家は、かなり厄介な人たちです。Tさん一家の父親はいつも周りに怒鳴り散らしているし、母親（一応ママ友です）もヒステリックで、ちょっとしたことでよくウチに文句を言いに来ます。また娘のハナちゃんも度々ウチに急に来るんですが、私の息子が好きみたいで……。でもハナちゃんを家に入れたことはありません。

そんなある日のこと、ハナちゃんの母親が『よくもウチの子を傷つけたわね？』『全身痛そうでかわいそうよ！ 謝罪して！』と怒鳴りこんできました。話を聞くと、私の娘がハナちゃんにケガさせたとのことですが、娘に聞いても身に覚えがないとのことで……。

それにハナちゃんはどう見ても元気そうで、ニヤニヤしていて様子がおかしいんです。そして、ハナちゃんは、息子を見るなり笑顔になり、『一緒に遊ぼうよ』と言ってきたんです。そのとき、私の娘がハナちゃんにケガさせたことが嘘だとすぐに分かりました。

どうやらハナちゃんは、自分の母親に『〇くん（私の息子）と遊びたいけどいつも断られる』と話したよう。それを聞いた母親が、私の娘がハナちゃんにケガさせたという嘘をついたら、謝ってくれてウチの息子と遊んでくれるだろうと思ったみたい。本当にありえないですよね」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年12月）

▽ ご近所さんというのがまた厄介ですよね。下手な態度に出たら、何かやられそうで怖いですし。にしてもこんな簡単にバレる嘘をつくなんて、ありえないですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。