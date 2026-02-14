『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』ラストシーンで脣と脣が重なった瞬間、あのイントロのギターが流れてきて、思わず「マジですか!?」と声に出し、立ち上がってガッツポーズ……そうしたくなる気持ちを必死に抑えて、興奮しながら2人が乗るモビルスーツの後ろ姿を見守った観客も多かっただろう。どこまでも広がる砂漠を飛ぶΞ（クスィー）ガンダムは、さながら砂漠のルート66を走るハーレーやアメ車のようにも感じた。カセットテープをかけ「この曲いいだろ！ まるで俺たちみたいじゃないか？」「本当にそうね。ウフフ」と笑い合いながら、〈Where do we go? Oh,where do wego now?〉と一緒に口ずさむハサウェイとギギ。実際にはないシーンの妄想まで広がった。

公開11日間で早くも国内観客動員91万人＆興行収入15億円を突破するなど、全国映画動員ランキングで堂々の1位を獲得した『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』。そのラストにエンディング主題歌として使用された、GUNS N' ROSES（ガンズ）の1987年の楽曲「スウィート・チャイルド・オブ・マイン」の配信数が急上昇している。映画公開日と前週の比較でダウンロード数は12,166％、ストリーミングでは410％（※）、各音楽チャートでもランキングが急上昇中で、奇跡の一夜と評された昨年の来日公演に勝るとも劣らぬセンセーションを巻き起こしている。

「スウィート・チャイルド・オブ・マイン」は、ガンズが1987年にリリースしたデビューアルバム『アペタイト・フォー・ディストラクション』からシングルカットされた1曲で、ギタリストのスラッシュによるアルペジオ演奏のイントロが印象的。楽曲の持つカラッとした雰囲気と開放感、思わず口ずさんでしまいたくなるキャッチーさから当時も全米1位のヒットを記録した。ショーン・ペン主演の『ステート・オブ・グレース』など映画にも使用され、アダム・サンドラー主演の『ビッグ・ダディ』ではシェリル・クロウによってカバーされ、シェリルは同曲で第42回グラミー賞最優秀女性ロック・ボーカル・パフォーマンス賞を受賞した。

ガンズのボーカルであるアクセル・ローズが愛する者へのピュアな愛情を綴った同曲は、〈これからどこへ行こうか？〉〈俺たちはどこへ行けばいい？〉と繰り返される楽曲終盤の歌詞が、未来への約束も何も無いままただ惹かれ合い手を取り合った、ハサウェイとギギの心情や高揚感を如実に写しだした。昔の曲が40年もの時を経て、現代の映画でよみがえる。それは、人を愛する気持ちや後先を考えず突っ走ってしまう恋の衝動というものが、どんなに時代が変わっても何ら変わることのない普遍的なものであることの表れだろう。

80年代リバイバルや単なる懐古趣味ではなく、そこへとつながるストーリーも含めたシーン展開と音楽との見事なまでのマッチング。『ガンダム』シリーズとガンズという組み合わせによる意外性。それらによって村瀬修功監督は、観客の胸の奥に眠っていた青春の思い出を引きずりだし、共感というバズを生み出した。

かつての名曲によって、時代を経ても変わらない人間の性を炙り出したのは、2019年の映画『ジョーカー』の劇中歌として使用された、フランク・シナトラの1966年の楽曲「ザッツ・ライフ」が思い出される。人生とはかくも残酷で、だからこそ美しいと歌った同曲。どんな逆境や困難が立ちはだかっても笑顔を絶やさない、ジョーカーの胸の内に渦巻く苦悩と絶望が、明るく華やかなサウンドと前向きな歌詞によって際立ち、そのギャップが膨大な狂気を生み出した。楽曲と映画のマッチングという点では、ロイ・オービソンが歌った1964年の楽曲「オー・プリティ・ウーマン」が使われた『プリティ・ウーマン』も代表的だろう。また多くの人気ハリウッド映画には、その映画のアイコンやトレードマークとなるようなヒット曲が常に隣に存在している。ケニー・ロギンスが歌った『トップガン』主題歌「デンジャー・ゾーン」や、グラミー最優秀楽曲賞＆アカデミー賞の歌曲賞を受賞した、『アルマゲドン』主題歌「ミス・ア・シング」（エアロ・スミス）など。そして今回の『閃光のハサウェイ キルケーの魔女』では、「スウィート・チャイルド・オブ・マイン」がそのアイコンと呼べる存在になったといえる。

『キルケーの魔女』の音楽の魅力はガンズだけに止まらない。グラミーアーティストのSZA（シザ）の楽曲「スヌーズ」が、オープニングテーマとして使われていることも大きな話題だ。同曲は第66回グラミー賞で3部門受賞、全米アルバム・チャートで累計13週1位を記録するなどのメガヒットを記録した、SZAの2022年のアルバム『SOS』に収録された1曲。メロウに流れるビートに乗せて歌われる歌詞と世界観が、ハサウェイやギギをめぐる恋愛模様や恋の駆け引きにおける心情と見事にマッチした。ソニーミュージック公式YouTubeチャンネルでは『キルケーの魔女』の公開にあわせて、SZA自身が監督を務めジャスティン・ビーバーら豪華キャストが出演する「スヌーズ」の日本語字幕付きミュージックビデオも公開されている。さらにSZAは『キルケーの魔女』公開の翌日、2月1日に開催された第68回グラミー賞にてケンドリック・ラマー with SZAとしての楽曲「ルーサー」で最優秀レコード賞を獲得した。

SZAのグラミー受賞というトピックと、「スウィート・チャイルド・オブ・マイン」のバズによって、これまでガンダムやアニメ映画に興味を持っていなかった層、海外のファンにもアピールすることが叶った『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』。村瀬修功監督がガンズ世代で日頃から熱心に洋楽をチェックしていることは推し量ることができるが、ここまでの盛り上がりまでも想定しての起用だったとすれば相当の策士だ。

