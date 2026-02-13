【闘病】「筋肉が萎縮」していく難病『遠位型ミオパチー』 今のところ“治療法はない”病

姉の診断を機に「遠位型ミオパチー」と判明した上田さん。手足の筋力が衰える難病で治療法がない中、先に進行する姉を「未来の指標」として前向きに捉えています。車椅子でも自立して笑う仲間の存在を力に、診断から11年経った今も一人暮らしを継続中。制限ある日々で「今できること」を大切にし、自分らしく生きるためのしなやかな軌跡を紹介します。

※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2022年6月取材。

体験者プロフィール：

上田 智子

1973年生まれ、兵庫県神戸市在住。2011年11月、姉と同じ「遠位型ミオパチー」と診断される。診断時の職業はメイクや着付けなど。治療法がないため、筋力が落ちないよう気をつけながら経過観察を続けている。現在の職業は医療系のショールームで見学の案内係。

記事監修医師：

村上 友太（東京予防クリニック）

※先生は記事を監修した医師であり、闘病者の担当医ではありません。

姉に続き自分も「遠位型ミオパチー」に

編集部

まず初めに、「遠位型ミオパチー」とはどのような病気なのでしょうか？

上田さん

体幹部から遠い部分の筋肉が萎縮していく病気です。命に別状はないようですが、手足の筋力が落ちていくので、将来的には歩けなくなり車いす生活になる可能性の高い病気です。

編集部

病気が判明した経緯について教えてください。

上田さん

先に姉が遠位型ミオパチーだと診断され、そういえば自分もおかしいかもしれないと思うところもあったので検査した結果、自分もそうであることが判明しました。診断されたのは2011年11月のことです。

編集部

どのような検査を行ったのでしょうか？

上田さん

筋電図と遺伝子検査を受けました。本来なら筋生検で筋肉の一部を採取して組織を調べるそうですが、姉が同じ病気で先に筋生検を行って診断されていたからなのか、私は筋電図と遺伝子検査のみでした。

編集部

具体的にどのような部分で「おかしいな」と思っていたのでしょうか？

上田さん

つま先が上がらないのでスリッパが脱げやすかったり、つまずきやすくなったりするようになったことですね。診断される数年前に運動不足でテニススクールに通ったことがあったのですが、準備運動で軽く走っていただけで何度か転ぶこともありました。よくよく考えてみると、その頃から症状が出ていたのだと思います。姉が診断された時の症状を聞いて、自分も同じようなことがよくあったので、すぐに病院に行くことができました。

編集部

どのように治療を進めていくと医師からは説明がありましたか？

上田さん

今のところ治療法がないため、経過観察を続けています。激しい運動や筋肉を使いすぎると萎縮が進んでしまうため、気をつけながら、疲れが残らない程度に動くようにしています。

編集部

病気が判明したときの心境についても教えてください。

上田さん

姉が診断されたときにいろいろと調べていたので、そこまでの不安はありませんでした。どちらかというと姉が診断されたときの方がショックでした。

編集部

不謹慎かもしれませんが、同病の理解者が近くにいることはどう感じますか？

上田さん

姉とは住んでいる所が離れているので、年に2回ほどしか会いませんが、会うと進行具合の話をします。姉の方が進行具合は少し早いので、私はそれを参考に今後どう対策していこうか考えることができます。お互いに明るい性格なのであまり落ち込むことはなく話しています。

編集部

発症後、生活にどのような変化がありましたか？

上田さん

学生のころからスポーツをしていたのですが、まったくできなくなりました。年々重たいものを持つことができなくなってきているので、人にお願いすることが多くなってきました。

同じ病気の人の存在が心の支えに

編集部

病気に向き合う上で、心の支えになっているものを教えてください。

上田さん

同じ病気の患者の方でとても意欲的に活動してらっしゃる方や、車いすでもヘルパーさんに助けてもらいながら一人暮らしをしてらっしゃる方がいることを知ったことです。「進行しても大丈夫！」という気持ちになることができました。

編集部

もし昔の自分に声をかけられたら、どんな助言をしますか？

上田さん

「やりたいこと、できることを今のうちに全部やっておくように」ですね。私自身は中学時代から社会人までスポーツをしていて、やり切ったというくらいやったので後悔はあまりないですね。

編集部

現在の体調や生活などの様子について教えてください。

上田さん

私は幸い同じ病気の方に比べて進行は遅いようで、診断されてから11年経った今でも一人暮らしで普通に生活できています。しかし、年々確実に筋力は落ちているので、適度に動きながら今の生活を維持できるように気をつけています。薬や治療法がないので、今は筋力が落ちないように気をつけるしかないですね。

≪↓ 後編へ続く ↓≫

※この記事はメディカルドックにて《【闘病】｢遠位型ミオパチー｣ 筋肉が萎縮していく治療法のない病 姉に続いて発症…》と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。

なお、メディカルドックでは病気の認知拡大や定期検診の重要性を伝えるため、闘病者の方の声を募集しております。皆さまからのご応募お待ちしております。



→（後編）【闘病】筋肉を鍛えると進行が早まってしまう危険性も