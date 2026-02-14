日経225先物テクニカルポイント（14日夜間取引終了時点）
14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比620円高の5万7610円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
58992.69円 ボリンジャーバンド3σ
57610.00円 14日夜間取引終値
57430.46円 ボリンジャーバンド2σ
57140.00円 5日移動平均
56941.97円 13日日経平均株価現物終値
55868.23円 ボリンジャーバンド1σ
55705.00円 一目均衡表・転換線
54805.00円 一目均衡表・基準線
54306.00円 25日移動平均
52743.77円 ボリンジャーバンド-1σ
51709.73円 75日移動平均
51181.54円 ボリンジャーバンド2σ
51072.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
50365.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
49619.31円 ボリンジャーバンド3σ
45118.30円 200日移動平均
株探ニュース
58992.69円 ボリンジャーバンド3σ
57610.00円 14日夜間取引終値
57430.46円 ボリンジャーバンド2σ
57140.00円 5日移動平均
56941.97円 13日日経平均株価現物終値
55868.23円 ボリンジャーバンド1σ
55705.00円 一目均衡表・転換線
54805.00円 一目均衡表・基準線
54306.00円 25日移動平均
52743.77円 ボリンジャーバンド-1σ
51709.73円 75日移動平均
51181.54円 ボリンジャーバンド2σ
51072.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
50365.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
49619.31円 ボリンジャーバンド3σ
45118.30円 200日移動平均
株探ニュース