　14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比620円高の5万7610円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

58992.69円　　ボリンジャーバンド3σ
57610.00円　　14日夜間取引終値
57430.46円　　ボリンジャーバンド2σ
57140.00円　　5日移動平均
56941.97円　　13日日経平均株価現物終値
55868.23円　　ボリンジャーバンド1σ
55705.00円　　一目均衡表・転換線
54805.00円　　一目均衡表・基準線
54306.00円　　25日移動平均
52743.77円　　ボリンジャーバンド-1σ
51709.73円　　75日移動平均
51181.54円　　ボリンジャーバンド2σ
51072.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
50365.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
49619.31円　　ボリンジャーバンド3σ
45118.30円　　200日移動平均


