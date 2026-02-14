TOPIX先物テクニカルポイント（14日夜間取引終了時点）
14日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比37.5ポイント高の3861.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3968.41ポイント ボリンジャーバンド3σ
3864.66ポイント ボリンジャーバンド2σ
3861.50ポイント 14日夜間取引終値
3839.90ポイント 5日移動平均
3818.85ポイント 13日TOPIX現物終値
3760.92ポイント ボリンジャーバンド1σ
3724.00ポイント 一目均衡表・転換線
3693.50ポイント 一目均衡表・基準線
3657.18ポイント 25日移動平均
3553.44ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3462.21ポイント 75日移動平均
3454.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3449.70ポイント ボリンジャーバンド2σ
3376.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3345.95ポイント ボリンジャーバンド3σ
3132.05ポイント 200日移動平均
株探ニュース
