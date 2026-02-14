　14日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比37.5ポイント高の3861.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3968.41ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3864.66ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3861.50ポイント　　14日夜間取引終値
3839.90ポイント　　5日移動平均
3818.85ポイント　　13日TOPIX現物終値
3760.92ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3724.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3693.50ポイント　　一目均衡表・基準線
3657.18ポイント　　25日移動平均
3553.44ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3462.21ポイント　　75日移動平均
3454.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3449.70ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3376.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3345.95ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3132.05ポイント　　200日移動平均


