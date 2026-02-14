　14日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比10ポイント安の713ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

753.99ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
742.36ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
730.72ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
726.61ポイント　　200日移動平均
724.00ポイント　　5日移動平均
722.48ポイント　　13日東証グロース市場250指数現物終値
719.08ポイント　　25日移動平均
713.00ポイント　　14日夜間取引終値
709.00ポイント　　一目均衡表・基準線
707.44ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
705.50ポイント　　一目均衡表・転換線
696.77ポイント　　75日移動平均
695.80ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
685.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
684.17ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
668.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）


