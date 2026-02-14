ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】スノーボード男子ハーフパイプ 戸塚優斗… 【速報】スノーボード男子ハーフパイプ 戸塚優斗選手が金メダル 山田琉聖選手が銅メダル ミラノ・コルティナ五輪 【速報】スノーボード男子ハーフパイプ 戸塚優斗選手が金メダル 山田琉聖選手が銅メダル ミラノ・コルティナ五輪 2026年2月14日 7時30分 STVニュース北海道 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 日本時間2026年2月14日、ミラノ・コルティナ五輪、スノーボード男子ハーフパイプで戸塚優斗選手が金メダル山田琉聖選手が銅メダルを獲得しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【速報】フリースタイルスキー男子モーグル 堀島行真選手が銅メダル ミラノ・コルティナ五輪 【速報】村瀬心椛選手が金メダル スノーボード女子ビッグエア ミラノ・コルティナ五輪 【速報】ミラノ・コルティナ五輪 フィギュアスケート 団体で日本代表が2大会連続の銀メダル 関連情報（BiZ PAGE＋） 墓, 訪問介護, 配線, 東京, 葬儀, 介護, ホテル, 伊東市, 法要, リペア工事