本日2月14日（土）よる7時56分〜 日本テレビ系で放送「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！」の見どころを紹介！

☆「カメラに向かってごめんなさい 冬の謝罪スペシャル」

市川團十郎は息子の勸玄くんにしている“完全犯罪”を告白し「ごめんなさい」。SixTONES・ジェシーはメンバーの郄地優吾をある行為で怖がらせていることを謝罪するも、「黙ってコラえて」とふざけて、あまり反省していない様子。

なにわ男子の大西流星と藤原丈一郎は一緒に登場すると、藤原が「流星のお母さん、お父さん、ごめんなさい」と言い出し、大西はビックリ。言ってはいけないことややってはいけないことをやらかす藤原に大西からのクレームが止まらない。東方神起の2人が謝るのは、ライブでファンが喜んでくれたお笑い芸人のギャグのモノマネ。しかし、明石家さんまから直接伝授されたというギャグには2人から不満が!?

又吉直樹は、あるとき街中で“又吉っぽい人”を演じたことに「ごめんなさい」。CANDY TUNEは「うるさすぎてごめんなさい」と大声で謝罪。「隣の楽屋のFRUITS ZIPPER姉さんから○○と言われた」「丸一日仕事をした帰りの車で○○大会」など、CANDY TUNEの“うるさい伝説”が続々発覚する。さらに、「倍倍FIGHT!」の“ごめんなさい”バージョンも全力で披露。

そして、ガチャピン・ムックが「笑コラ」に登場！ 昨年の夏、話題騒然になったガチャピンの“禁断ネタ”をまさかの日テレで謝罪する。ムックから「どうしてやっちゃったんですか？」と聞かれたガチャピンは「芸歴50年の力を見せつけないと」と言い訳。神妙に謝るかと思いきや、またもやガチャピンが大暴走!?

そのほか、「結婚式で読む両親への手紙を友だちに代筆してもらった」「離婚した元妻と再婚」など、酔っぱらいの人たちの驚きの謝罪や、「人生3周目」「好きな子のために空手を習っている」など幼稚園児たちのかわいい「ごめんなさい」にもご注目を。スタジオゲストの佐々木美玲と劇団ひとりも、意外な「ごめんなさい」を披露。

☆「バレンタイン特別企画！名前の旅」

「日本列島 名前の旅」では、所ジョージがランダムに選んだ番号から苗字を割り出し、その苗字のスゴ〜い人を深掘り。本人インタビューや再現ドラマを通してその人の半生を紹介する。

今回選ばれた苗字は“大石”。そこで、“世界の優秀なショコラティエ100”に選出された大石茂之さんを徹底取材。塚田僚一（A.B.C-Z）が再現VTRで大石さん役を演じる。

大石さんは自身の店を構える多くのショコラティエと違い、有名チョコレート会社に勤める“サラリーマンショコラティエ”。同社に就職するまでは、チョコレートにも料理にもまったく縁がない人生を送っていた。そんな彼が、運命の糸に導かれるように世界トップクラスのショコラティエに上りつめるまで、どのような出来事があったのか。そこには、「床にチョコを吐き捨てられる」という屈辱の体験が…。

そして、ベルギーを代表するショコラティエで世界最優秀パティシエの称号を与えられたピエール・マルコリーニ氏と大石さんが対面。果たして、マルコリーニ氏は大石さんのチョコレートにどのようなコメントをするのか？

【MC】

所ジョージ／佐藤栞里

【ゲスト】

劇団ひとり、佐々木美玲、村上知子（森三中）

【ロケゲスト】

市川團十郎、塚田僚一（A.B.C-Z） ジェシー（SixTONES）、大西流星・藤原丈一郎（なにわ男子）、ガチャピン・ムック、東方神起、又吉直樹、CANDY TUNE

※順不同