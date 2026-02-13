改善すべき点は？ 交際したくないタイプの男性を引き寄せる女性の「特徴」
なぜか言い寄ってくる男性が「交際したくないタイプの男性ばかり」と悩んでいる女性は少なくありません。
そこで今回は、交際したくないタイプの男性を引き寄せる女性の「特徴」を紹介するので、改善点を探ってみてください。
性格的に尽くすのが好き
交際したくないタイプの男性を引き寄せてしまう女性は性格的に尽くすのが好きであることが少なくありません。
男性に甘えられたり頼られたりするとつい嬉しくなって、なんでもかんでも尽くしてしまう傾向があるなら要注意。
無茶な要求に応えたくなる
上述の性格的に尽くすのが好きと少し被りますが、男性からの無茶な要求に応えたくなってしまう傾向があるなら要注意です。
男性が要求する内容によっては自分の弱みを作ることにもなりかねませんし、そうなると健全な恋愛関係でいることが難しくなるでしょう。
たとえ無理すればできるような内容であっても、「できない」「したくない」とキッパリ断る勇気を持つことが大切です。
自分に自信がない
自分に自信のない女性ほど、男性に呼び出されたらすぐに向かう、喧嘩したら自分に非があると考えてしまうなど、いつの間にか男性にとって都合のいい存在になってしまいやすいところがあります。
男性にとって大切な存在であれば、男性の方が尽くしてくれるものですし、あなたの行動に非があっても男性は優しく受け止めてくれるということを頭に入れて、必要以上に自分のことを卑下しないように注意しましょう。
ぜひ自分に今回紹介した傾向が自分にあると感じるなら、いますぐ改善に向けて努力してくださいね。
