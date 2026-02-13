「そこまで怒る？」不倫中の人にだけ出やすい“不自然すぎる反応”
不倫をしている人は、嘘を隠すために言葉を選びますが、本当に隠しきれないのは“反応”です。質問への答えではなく、質問された瞬間の態度にポロッと本音は出てしまいます。
必要以上に怒る
軽い確認に対して突然強く反発するのは典型的なサイン。「信用してないのか？」と話をすり替え、怒りで会話を終わらせようとする。不倫していない人なら流せる質問に過剰反応するのは、防御反応が働いている証拠です。
被害者の立場に回る
問いかけただけなのに、「疑われて傷ついた」と自分を被害者という立場に置き換えるのもわかりやすいサインと言えます。論点を“事実”から“感情”へ移すことで、追及を止めようとしているのでしょう。これ、説明より回避を優先しているときに出やすい反応です。
急に優しくなる
逆に、質問のあとに不自然なほど機嫌を取ろうとする場合も。プレゼントや過剰な気遣いは、罪悪感を打ち消すための行動かもしれません。問題に向き合うことを避け、空気を和らげることでごまかそうとする動きです。
不倫中かどうかを見抜くヒントは、反応の不自然さ。怒り、被害者意識、過剰な優しさ。その振れ幅が大きいほど、隠しているものも大きい可能性があります。 ※画像は生成AIで作成しています
