お腹ぽっこりとむくみ脚の分かれ道。大人世代が取り入れたい【股関節ケアに効く】簡単ストレッチ
お腹まわりがすっきりしない、脚のむくみが抜けにくいといった悩みの背景にあるのが、股関節の硬さです。今回紹介する簡単ストレッチは、固まりやすい股関節まわりをやさしくゆるめ、巡りと姿勢を整える動き。短時間でも取り入れやすく、続けるほど体の軽さやシルエットの変化を感じることができるでしょう。
股関節周りの筋肉をゆるめる簡単ストレッチ
（１）左ひざを立て、右ひざを床につける
（２）右ひじを床につける
（３）左ひじも床につけて10秒間キープする
反対側も同様に行って１セット。“１日あたり３セットを目安”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「腰をしっかり入れて、股関節と太もも裏の筋肉が伸びているのを感じること」がポイント。腰が引けてしまうと、きちんと股関節太ももの裏が伸びないので注意してください。股関節を動かす習慣は、見た目の印象だけでなく体の動きやすさにもつながります。無理のないペースで取り入れながら、軽やかな体づくりを目指していきましょう。＜ストレッチ監修：酒井彩＞
