頑張っているのに成果の出ない人と、余裕で成果を出す人。その差は“力の使い方”です
毎日忙しく動いているのに、思ったほど成果や評価につながらない。そんなもどかしさを感じていませんか？一方で、同じ職場でも落ち着いて見えるのに、きちんと成果を出している人もいます。この違いは“力の使い方”にあります。
全部に同じ力をかけていませんか？
思ったほど成果や評価につながらない人ほど、目の前の仕事をすべて同じ重さで扱いがち。その結果、本当に重要な業務に集中できなくなります。成果を出す人は、優先順位をはっきりさせ、力をかける場所と抜く場所を意識的に分けているものです。
動いているという“安心感”に頼っている
手を動かしていると、仕事をしている実感があります。しかし作業量が多いことと、成果が出ることは別物。余裕で成果を出す人は、まず目的を確認し、必要な動きだけを選んでいます。
余裕で成果を出す人は疲れ切る前に調整している
常に全力で走り続けると、判断力も集中力も落ちやすくなります。成果を出す人は自分の疲労を無視せず、早めにペースを整えているもの。安定して働ける状態を保つことが、長期的な成果につながるのです。
仕事においては、たくさん動くことより、どこに力を使うかが重要。優先順位を見直すだけで流れは変わります。まずは今日、自分の力をかける場所を一つ選び直してみてください。 ※画像は生成AIで作成しています
