センタープレスパンツは“腰位置を上げる”と格段に美脚。40代・50代のスタイルアップ着こなし術
きちんと見えて脚もすっきり見せてくれるセンタープレスパンツは、40代・50代の強い味方。ただ「思ったほど脚が長く見えない」「なんだか野暮ったい」と感じることはありませんか？その差を生むのが“腰位置の見せ方”。同じパンツでも、着こなし次第で美脚効果は大きく変わります。
腰位置が隠れると、美脚効果は半減する
センタープレスは縦ラインを強調できるデザインが魅力ですが、トップスが長すぎて腰が隠れていると、その効果が十分に発揮されません。
ウエスト位置が曖昧になることで、脚の始まりが下がって見え、全体が寸詰まりな印象に。せっかくの直線ラインも途中で分断されてしまいます。
“腰を上に見せる”だけでバランスが整う
脚を長く見せたいなら、視線を自然に上へ導くことが重要。トップスを前だけ軽くインする、短め丈を選ぶなど、小さな工夫で腰位置ははっきりします。センタープレスの縦ラインと腰の位置がつながることで、全身のシルエットがすっきり整います。
足元まで縦ラインを通して美脚を完成させる
仕上げは足元。裾がもたつく丈は縦ラインを崩してしまうため、パンツはすとんと落ちる長さが理想です。
靴とパンツの色をなじませると視線が途切れず、脚が自然に長く見える効果が。腰から足元まで一直線につなげることで、美脚効果を最大限に引き出しましょう。
センタープレスパンツは、選び方以上に“見せ方”が結果を左右するアイテム。腰位置を意識し、縦の流れを整えるだけで、同じ１本でも印象は大きく変わります。体型に合わせて無理なく調整することで、大人世代らしい洗練されたバランスで着こなしましょう。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
