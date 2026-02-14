オーラスで起こしたミラクル。「大和証券Mリーグ2025-26」2月13日の第1試合はKONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）が登板。ライバルから跳満を直撃し、見事に土壇場での逆転勝利を飾った。

【映像】滝沢、ミラクルな跳満直撃の逆転トップ

この試合は、東家から滝沢、セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）、EARTH JETS・逢川恵夢（協会）、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）の並びで開始した。東1局では滝沢から大物手のテンパイが入る中、逢川が先制リーチ。結果、滝沢は逢川の待ち牌である7索をリリースし、逢川はピンフ・ドラ1・裏1の8000点を奪取した。

東2局で滝沢が4000点のツモアガリを決めると、流局を挟み、東4局2本場では逢川が東・ドラ3の8000点（＋600点、供託1000点）のツモアガリ、続く南1局ではラス目の滝沢がリーチ・ツモ・タンヤオ・裏1の12000点（供託1000点）を加点し、2番手に浮上した。

南3局では逢川がリーチ・ツモ・ピンフ・一盃口・ドラ1の12000点を加点し、滝沢を突き放す。流局を挟み、迎えたオーラス2本場、トップ目の逢川と滝沢の差は1万7900点だ。滝沢はドラの1索をポンして仕掛け、6筒・9筒のダマテンで構えた。逢川も3索・6索のダマテンで応戦……しかし逢川の手から9筒がこぼれ、滝沢は12000点（＋600点、供託1000点）を奪取。劇的な逆転勝利を飾った。実況の古橋崇志（連盟）は「ミラクル格闘倶楽部、直撃の条件を満たした！」と興奮していた。

この逆転勝利にファンは「監督！」「持ってる！」などと沸き上がる。これで滝沢は個人3連勝、12勝目を上げた。インタビューでは「うれしいです」とシンプルに一言。さらに昨日勝利を上げた佐々木寿人（連盟）のインタビューに触れ「昨日、『監督見てっか』って言ってましたけど、僕、（夜中の）2時くらいにインタビューを見たんですよ。だから『うん』とは思いました」と話した。

この勝利で首位・EX風林火山の背中も近づいたが、滝沢は「まだ（意識するのは）早いんで。個人賞もそうだし、レギュラー何位通過とかを意識するとおかしくなっちゃうので、テーマに沿った麻雀を打とうと思います」とあくまでも平常心を貫く様子。

最後に「全体的に調子が上がってきた気がするので、この勢いに乗ってセミファイナル進出を目指したいと思います」と語り、ガラクタポーズを決めると、「ナイストップ＆ポーズ！」「イケメンすぎるだろ！」などの声が寄せられた。

【第1試合結果】

1着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）3万9200点/＋59.2

2着 EARTH JETS・逢川恵夢（協会）3万900点/＋10.9

3着 セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）1万5200点/▲24.8

4着 KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）1万4700点/▲45.3

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

