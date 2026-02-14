オスマン・サンコン、ギャラの総額30億円を使い果たす→理由にスタジオ感心
ギニア出身のタレント、オスマン・サンコン（76）が、13日放送のフジテレビ系バラエティー『あの金どこいった？〜逆転人生にかける有名人〜』(後9：00)に出演。ギャラの総額と、その使い道を明かした。
ブレイク当時の年収はバラエティ1本で「80万〜100万円」で、年収は3億円だったというサンコン。ギャラの総額は「30億円」に上るという。
ただ、そのお金は「残っていない」そう。飲み代に1日200万〜300万円を使用。ギニアの帰国時にもチップなどを渡して使ったという。
現在は駐日ギニア大使館の顧問を務め、アフリカの問題を伝える講演会を開いており、ギニアのために寄付しているという。ギャラの総額でも6億円は支援にあてており、現地で学校や透析センターを開設したという。この行動にスタジオの出演者は感心した様子を見せていた。
