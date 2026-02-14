ノーメイクなのに透明感すごい！ 美女たちのすっぴん 矢田亜希子、木下優樹菜ほか
普段はきらびやかにメイクアップして公の場に登場する女性タレント。そんな彼女らも、ファンとの距離感が近いSNSなどでは、ノーメイクのすっぴんを公開することも。今回は、芸能界の美女たちが普段は見せないノーメイク姿を公開した貴重な瞬間を、彼女たちのインスタグラム、エックス、TikTokから紹介したい。
【写真】元お騒がせタレントの湯上がりすっぴんほか（全14枚）
■ 木下優樹菜
元タレントで現在はYouTuber、インフルエンサーとして活動する木下優樹菜は「サッパリ」と一言コメント。お風呂の絵文字でお風呂上がりであることをほのめかしており、ノーメイクで飾らない姿の自撮りを公開している。
この投稿にファンからは「すっぴんかわいい」「美人すぎる…まぶしい」「すっぴん全然変わらない羨ましすぎ」「眼福」といった称賛が寄せられている。
■ 矢田亜希子
お笑いコンビ・見取り図のリリーは、「髪を切りに行くと偶然矢田さんと会えました」とつづり、朝の情報番組『ラヴィット！』（TBS系）などで共演している女優・矢田亜希子とばったり遭遇したことを報告した。「すっぴんと言われたので、『綺麗すぎます』と伝えるとインスタ載せてオッケーが出ました。可愛すぎました」とつづり、キャップをかぶった矢田との2ショットを公開した。
矢田のノーメイクのインパクトが抜群のようで、ファンからは「綺麗でかわいい」「奇跡すぎるすっぴん」「女神すぎる」などの声が上がっていた。
■ 鈴木奈々
タレントの鈴木奈々は「友達が銭湯帰りにうちに遊びに来たよん」と友人との3ショットを投稿。おでこを出した眼鏡姿で、「みんなスッピンでパジャマだよー！」とパジャマパーティを満喫した様子だ。「一緒にカレー作って食べた。深夜2時くらいまで語ってバイバイしました」と明かし、「#友達は宝」「#大好き」「#居心地良いね」とハッシュタグを添えている。
鈴木の湯上がりすっぴん姿には「本物のすっぴん嬉しい」「そこまでできるの凄い」「素敵」などの声が寄せられている。
ノーメイクで帰宅する大女優にびっくり！
■ 小雪
現在、ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系）に出演中の女優の小雪は「『パン恋』撮影終わり、久しぶりに帰り際の私服ショット」として、歩いているに前から撮影されたショットを公開。「この日はあたたかゆったり素材のブラックレイヤーコーデでした」「メイクは必ずオフ、髪はアップスタイル多めです！」とファションやヘアメイクについて説明している。
一際注目を集めたのは、「メイクは必ずオフ」の一言。ファンからは「ノーメイクなの！？」「陶器肌で美し過ぎます」といった驚きの声が相次いだ。
■ 草刈民代
映画『Shall we ダンス?』などへの出演で知られる女優の草刈民代は、愛用するアイウェアを新調したことを報告。「私が信頼しているのは、レンズの性能だけでなく、検眼の確かさ」などこだわりをつづりつつ、早速かけてみた姿を公開している。
ただ、この時について「写真を撮るつもりじゃなかったので、すっぴんです。失礼しました〜」と泣き顔の絵文字で告白。この写真には眼鏡への感想とともに、「すっぴんでもお美しい」「とっても若々しくてお綺麗」といった反響も寄せられた。
■ 谷尻萌
フリーアナウンサーの谷尻萌は今月10日、誕生日を迎えたことを報告し、ファンに感謝。さらに「先日、大学の学科が同じ後輩ちゃんと長野県志賀高原にスキー旅行に行ってきたよ」と明かし「日焼け止めのみのすっぴんだけど」と、白銀の世界をバックにスキーウエア姿で佇むショットや、雪だるまと写るショットなどを公開している。
ファンからは誕生日を祝福する声のほか、寒さから頬が赤らんだ谷尻のすっぴんに「相変わらずキレカワですね!」「雪の妖精のよう」といったコメントが寄せられた。
引用：
「木下優樹菜」Instagram（＠yukina1204xoxo）
「リリー（見取り図）」Instagram（＠mtrzlily）
「鈴木奈々」Instagram（＠nana_suzuki79）
「小雪」Instagram（＠koyuki_official）
「草刈民代」Instagram（＠tamiyo_kusakari_official）
「谷尻萌」Instagram（＠tanijiri_moe）
