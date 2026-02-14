フィギュアスケート男子フリー

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーが13日（日本時間14日）に行われ、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が銀メダル、佐藤駿（エームサービス・明大）が銅メダルを獲得した。鍵山はミスが相次いだ自身の演技後は表情が曇っていたが、佐藤のメダルが決まると満面の笑みで称えた。

鍵山の表情がガラっと変わった。ジャンプにミスが相次いだ自身の演技後は、失意が浮かんでいた。

自身の後を滑った最終滑走のイリア・マリニン（米国）が信じられないミスを連発。8位に沈み、銅メダルを獲得したのが、鍵山と同学年の佐藤だった。

SP9位から奇跡的に表彰台を決め、歓喜の涙を浮かべる佐藤の背中を鍵山が優しくさすり、拍手して称えていた。

Xには「駿くんのメダルに喜ぶゆまちが良かった」「ゆまちが駿くんのメダル獲得でめちゃくちゃ笑顔になってくれたの本当よかった」「ゆまち駿くんの銅メダルを自分の事の様に喜んでる」「ゆまちが駿君のメダルを喜んでるシーンずっと見ていたい」「状況飲めてない駿くんに満面の笑顔で駆け寄るゆまちで涙腺が崩壊した」などの声が上がっていた。



