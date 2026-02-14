ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーが13日（日本時間14日）に行われた。ショートプログラム（SP）首位のイリア・マリニン（米国）に転倒が相次ぐ大波乱。まさかの8位に沈んだ。ミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）が金メダル。鍵山優真が銀メダル、佐藤駿が銅メダルで日本勢2人が表彰台に上がった。

オリンピックの魔物に世界王者が飲み込まれた。

マリニンは冒頭に4回転フリップを決めるも、続くジャンプがシングルアクセルに。ジャンプが乱れ、後半も転倒するなど、普段の姿ではなかった。最後のジャンプも乱れて転倒。フィニッシュ後は手で顔を覆った。SP首位から8位に転落。まさかの展開になった。SP2位だった鍵山もミスが相次ぎ得点を伸ばせず、SP5位のシャイドロフが大逆転金メダルを飾った。

信じられない大波乱にX上のフィギュアファンも騒然となった。

「まさか、まさかマリニンに魔物が…なんという結果！」

「信じられない。これがオリンピックか」

「誰がこんな結末を予想していただろうか」

「これがオリンピックの魔物…マリニンが8位？！驚いた…」

「え？マリニン8位？何があった」

「マリニン、やっぱ団体の影響が出ちゃったかな」

オリンピックの怖さをまざまざと感じさせる男子フリーとなった。



（THE ANSWER編集部）