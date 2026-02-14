ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）の愛すべきキャラが、１３日放送の第９５話で退場した。

ヘブン（トミー・バストウ）の教え子である小谷春夫役を演じた俳優の下川恭平が１３日に自身のインスタグラムを更新。「小谷、本日が最後の登場でした！」と明かした。

「寂しいですが、熊本にはついて行かず引き続き勉学に励みます。ミナサン、クマモト、タッシャ、ネガイマス」とヘブン口調で投稿。「皆様から沢山の嬉しいお声をいただけて、小谷を愛してもらえて、本当に幸せな４ヶ月間でした。初の朝ドラ出演が、ばけばけで良かった！！ばけばけ最高っ！！！」としみじみ。「おトキさんとヘブン先生の幸せを、心から願っております。本当ありがとうございました！！」とつづり、衣装姿で笑顔でピースを決めた。

この日放送の第９５話では、ヘブンが生徒たちに松江を離れることを告げ、見送りには数名の生徒が駆け付けた。しかし…。ネットは「小谷くんいない。教室にもいなかったような気がする」「ヘブン先生を慕う学生がいてくれて嬉（うれ）しいね。小谷は？」と小谷の不在に注目。「小谷は熊本行かないのか」「熊本行かないっぽいね」「ヘブンさんの見送りに、いつもの学生さんズで来るかと思いきや、小谷くんおらんかったね？」「前に出て挨拶（あいさつ）したのは熊本へ行く丈と正木くんだけで、やっぱり勝手におトキに惚れて勝手に振ったから？いやでもお世話になったんだし顔出して欲しかったなー」「丈と正木はヘブンを追いかけて熊本に行くのね。小谷とはここでお別れか」と悲しんだ。