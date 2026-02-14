五輪フィギュアスケート男子は大波乱の結果となった。

男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位から出た鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は１７６・９９点、合計２８０・０６点で銀メダル、ＳＰ９位の佐藤駿（エームサービス・明大）は銅メダルを獲得した。

世界王者イリア・マリニン（米国）は４回転アクセルは回転が抜け、２度転倒などが響きまさかの８位に。演技後は両手で顔を覆った。

金メダルはカザフスタンのミハイル・シャイドロフ。ＳＰ５位から逆転した。

鍵山も攻めた演技を見せたが、ジャンプミスが響いて金メダルに届かなかった。

この波乱の展開にネット上では「オリンピックの魔物怖っ！？」「マリニンの顔、悲しくて見てられへん」「これはマリニンファンじゃなくても泣く…ショックや」「うわわわ」「フィギュア何が起きているんだ…」「ねえ、なんで…何が起きた？」「氷が悪いのか、魔物なのか」「波乱！」「うわまじか！とんでもねえなオリンピック」「やはりこの舞台はプレッシャーが半端ないんよね…」「辛くてボロ泣きしてる」「これは誰も予想できなかったのでは…」「マリニンがシャイドロフたたえてんの心にしみた」「金メダルだれよ？」などと混乱した声があふれていた。