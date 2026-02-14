タレントの小島瑠璃子（32）が、19日放送のバラエティ番組「資産、全部売ってみた」（ABEMA）で芸能界復帰後、初の番組MCとして出演することが分かった。



【写真】復帰後初のMCに気合十分のこじるり 金髪がまぶしい！

小島に関しては、2023年2月末で長年所属していたホリプロを退社。同年3月に一般男性との結婚が報じられ、同8月に第1子妊娠を公表した。その後出産したが、夫は2025年2月に29歳で急逝。同年10月に芸能活動の再開を発表していた。



2年半ぶりの芸能界復帰や個人事務所設立など“再スタート”している小島。新番組「資産、全部売ってみた」は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”を銘打っており、コンセプトに沿った人選となっている。金髪姿でのイメージ写真も公開された。



小島は芸能界復帰初のMC業について「オファーを受けた時は率直に嬉しかったです」と思いを明かした。番組についても「私自身も一人の経営者として、次のチャレンジを考えている人にとって非常に参考になる、生々しいリアリティのある番組になったと感じています」と手応えを語った。



MCの相方を務める平成ノブシコブシの吉村崇に対しては「どんな現場でも番組を成立させてくださる絶大な安心感があります」と信頼を明かし、吉村も「さすがでしたね、知識がすごい！いろんな経験を経て、様々な知識を吸収して、確実にパワーアップして戻ってきたなと感じました」と小島に賛辞をおくっている。



（よろず～ニュース編集部）