春季キャンプ開幕2日目の2月2日。阪神・藤川球児監督（45）が二軍キャンプ地である沖縄・具志川を“電撃視察”した。

【画像】「俺らなんて不要」「トレードに出して」二軍キャンプで不貞腐れていたのは…



球団史上初のリーグ連覇を目指す

昨季のリーグ覇者ながら、初日に藤川監督は一軍キャンプ地の宜野座(ぎのざ)で「連覇という言葉は使わない」と宣言。一からチームを鍛え直すとしていた。

「戦力的には他球団よりも優位とされる中で、あえてチームを引き締めていたのが印象的でした。今キャンプ中は、新任の桑原謙太朗二軍投手コーチを宜野座に呼んで勉強させるなど、一、二軍分け隔てなく運営しようとしているようです」（球団OB）

メディアで報道された経緯は“あくまで表向き”

そんな中での藤川監督の二軍キャンプ訪問は、マスコミはおろか、身内である球団関係者にも直前までほとんど知らされていなかったという。

報道では、新外国人のダウリ・モレッタ投手（29、前パイレーツ）の投球を視察したとされたが、球団関係者は「それはあくまで表向きの理由」と指摘する。

「本当の狙いは、キャンプ二軍スタートで不満を漏らしている中堅選手に向けて、監督が気にかけているとアピールすること。いま二軍キャンプには、一軍でレギュラー経験もある梅野隆太郎捕手（34）や木浪聖也内野手（31）が帯同されている。

その彼らが『監督は俺らのことは不要だろうね』と不貞腐れてしまい、『他球団とのトレードに出してほしい』とまで漏らしているのです」（同前）

梅野のブチギレが深刻なワケ

より深刻なのは梅野だという。

「同じポジションの坂本誠志郎捕手（32）は侍ジャパンに選出され、キャンプ中盤からシーズン開幕直前まで不在。それが分かっているのに二軍で留め置かれていることに、梅野は憤慨している。そうしたうわさが藤川監督の耳にも届き、電撃視察に繋がったのです」（同前）

監督自らきめ細かなマネジメントをしているようだが、問題はチームに不可欠な“嫌われ役”の不在だ。

「阪神では昨季、選手が二軍行きを命じられるにあたって、誰からも明確な説明がなかったそうです。怪我などの事情がない場合、それでは選手も納得できない。

多忙な監督がいちいち説明するわけにもいかないので、本来、その役目を果たすのはヘッドコーチ。ですが就任1年目の昨季、藤川監督はそのポジションを置いていませんでした」（前出・球団OB）

今季からはOBの和田豊氏が一軍ヘッドコーチに就任したが、

「和田氏も選手に親身に寄り添うタイプではない。機能するかは未知数です」（同前）

結束も一から築き直す必要がありそうだ。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年2月19日号）