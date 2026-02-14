上沼恵美子、「嫌なところが一つもない」大阪で大好きなお笑い芸人 「名人芸やね！」
タレント・歌手の上沼恵美子（70）が、21日にテレビ大阪で『上沼恵美子を沼らせたい』第2弾（後7：54〜8：54 ※関西ローカル）が放送されるのに先立ってロケ後の取材会に参加。共演したお笑い芸人を褒めちぎった。
【番組カット】”ゴージャスさ”に驚き！大阪駅を訪れた上沼恵美子
同番組では、70歳になった上沼恵美子は知らないことだらけ…そんな上沼がこれまでに経験したことのないさまざまな世界を初体験。その世界に精通する人（＝沼り人）のオススメプレゼンを通して、沼っていく様子を楽しむバラエティー番組となっている。
2025年9月に放送した第1弾では「コストコ」を初体験。2回目となる今回初めて足を運ぶのは、大阪駅。「用事がない」という理由で、大阪駅に来るのは数十年ぶりだと言う。激変する大阪駅エリアを見て、何を思うのか。さらには北九州発祥のうどんチェーン店・資さんうどんも初体験する。
今回、ブラックマヨネーズの小杉竜一（52）と共に大阪駅や資さんうどんなどを巡ってきた上沼。共演を振り返り「気、使わないもんね。嫌な人ってほぼ嫌な人ですやん、嫌なところが一つもないっていうのは稀有なんですよ」と小杉の人柄を絶賛。
「漫才のファンだけど、会うと違うって方はいるんですよ」としつつ「ほんと伊達さん、富澤さんとおなじように変わらない」とサンドウィッチマンの伊達みきおと富澤たけしを引き合いに「サンドイッチマンの大ファンで、大阪ではブラックマヨネーズが好き」と表した。ブラマヨの魅力について「漫才が好きなんですよ」と言い「コンビが醸し出す空気全部。全部包んでしまうでしょ、名人芸やね！」と終始褒めちぎっていた。
「本業がうまくないとあかんって、ね！」と言葉を掛けられた小杉は恐縮しつつ「ありがとうございます！うれしいです」と笑顔を見せていた。
