チェルシーが平河悠先発のハル・シティに4発大勝！ ペドロ・ネトがハット達成でFA杯5回戦に進出
FAカップ4回戦が13日に行われ、ハル・シティ（2部）とチェルシーが対戦した。
ハル・シティの平河悠が右のシャドーとして先発出場した一戦は、チェルシーが序盤からボールをコントロールし、何度か決定機を迎えるが、ゴールを決めきることができない。対するハル・シティは、5−2−3で守備ブロックを構えつつ、得点を狙っていく。
スコアは40分に動く。敵陣でのパスワークから、ペドロ・ネトがリアム・デラップからの折り返しにダイレクトで合わせると、このボックス手前からのシュートはゴール右隅に突き刺さり、チェルシーが先制。前半は、このままチェルシーの1点リードで終えた。
チェルシーは51分、右CKのチャンスを得ると、ネトが蹴ったボールはそのままゴールに吸い込まれ、後半の早い時間帯でリードを2点に広げることに成功した。
そしてチェルシーは59分、ネトが背後のスペースにスルーパスを送ると、抜け出したリアム・デラップがボックス内へ。これはハル・シティの選手がクリアしようとしたものの、こぼれ球をエステヴァンが押し込んだ。
勢いが止まらないチェルシーは71分にもネトがデラップとのワンツーから得点し、ハットトリック達成。これでリードを4点とした。
試合はこのまま終了。チェルシーが4−0でハル・シティに大勝を収め、FAカップ5回戦に駒を進めた。
ハル・シティは、21日に行われるチャンピオンシップ第33節でホームにクイーンズ・パーク・レンジャーズを迎える。一方、チェルシーは21日に行われるプレミアリーグ第27節で、ホームにてバーンリーと対戦する。
【スコア】
ハル・シティ 0−4 チェルシー
【得点者】
0−1 40分 ペドロ・ネト（チェルシー）
0−2 51分 ペドロ・ネト（チェルシー）
0−3 59分 エステヴァン（チェルシー）
0−4 71分 ペドロ・ネト（チェルシー）
【動画】ペドロ・ネトがハットトリック達成 vsハル・シティ
先制点はアウェイチーム💫
ゴール正面からサイドネットへ#ペドロ・ネト が突き刺した👏
試合は前半終盤に動き出す🔥
🏆 FAカップ3回戦
⚔️ ハル v チェルシー
📺https://t.co/g4wPVfnv8m pic.twitter.com/gFcdXPEvnI
#ペドロ・ネト の左足から
リードを広げる💪
CKからの内巻きのボールは
そのままネットへ吸い込まれる🪄
🏆 FAカップ3回戦
⚔️ ハル v チェルシー
📺https://t.co/g4wPVfnv8m pic.twitter.com/j0y07BYgYz
#デラップ の強引な突破から
最後は #エステヴァン 👏
最後は #エステヴァン 👏
好調チェルシーが
地力の差を見せつける🔥
🏆 FAカップ3回戦
⚔️ ハル v チェルシー
📺https://t.co/g4wPVfnv8m pic.twitter.com/MppUhyZXqr
本日絶好調の #ペドロ・ネト💫
またしてもデラップとの連携から
今度は右足で丁寧に決める🔥
ダメ押しの4点目で試合を決める💪
🏆 FAカップ3回戦
⚔️ ハル v チェルシー
📺https://t.co/g4wPVfnv8m pic.twitter.com/t8MQTiJia2