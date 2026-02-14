なぜ日本の漁師は減り続けているのか？水産業界で横行している「パワハラ」の実態

面積世界第6位（排他的経済水域）、しかも北からの親潮やリマン海流といった寒流、南からの黒潮や対馬海流の暖流が交錯、世界でも名だたる好漁場として高いポテンシャルを持つ日本の海。その恩恵にあずかり、わが国では古くから豊富な魚介類を獲り、食し、和食文化を形作ってきた。

その日本の魚食・漁業がいま、危機に瀕している。

1990年代前半まで世界一を誇っていた漁獲高もいまではベスト10圏外から転落、すでに漁業大国とは言えない現状になっている。

なぜこのような事態に陥っているのか？

日本の漁業を30年以上取材し続けているベテラン記者が、新刊『国産の魚はどこへ消えたか？』（講談社＋α新書）でそのリアルを明らかにする。

急激に減少する漁師

低調な魚の漁獲や、国産魚を中心とした消費不振により、日本の漁業がこのままでは持たないという認識は、多くの水産関係者が抱く懸念である。それを象徴するように、魚介類の生産者である漁師は減り続けており、担い手不足は深刻化している。

もともと漁業は、きつい、汚い、危険な「3K職場」とされてきた。漁業現場だけでなく、真夜中から動き出す魚市場や水産加工場などを含め、水産業全体にそうしたネガティブなイメージがつきまとう。

農林水産省によると、日本の漁業就業者（満15歳以上で過去1年間に漁業の海上作業に30日以上従事した者）、つまり「漁師」の数は、1970年代半ばまで全国で約50万人いたが、その後は急激に減少している。

2023年は約12万1000人で、50年前の4分の1に。10年前の2013年（約18万1000人）に比べても、3割以上も減っている。年齢構成をみると若手が少なく、65歳以上の割合が4割近くを占めており、高齢化が止まらない。

水産庁によると、漁師が減り続ける中で、新たに漁師を目指す若者は近年、水産高校卒業生らをはじめ年間1600〜2000人ほど。この数も減る傾向にあるが、新米漁師が定着していれば、漁師全体の数も減少の一途にはならないはずだ。

横行する「ハラスメント」

ではなぜ、漁師は減り続けているのか。漁業関係者によると、「漁師になっても数年で辞めてしまう若者が多い。だいたい5年で、半分くらいがリタイアしてしまう」のだとか。過酷な職場で音を上げてしまうことが多いものとみられるが、辞める理由に「先輩漁師など、受け入れ側のパワハラが関係していることが少なくない」と、漁業者の求人サイトの運営や募集イベントを行う一般社団法人全国漁業就業者確保育成センター（東京）の馬上敦子事務局長は指摘する。

馬上事務局長によると、漁師の求人情報については以前、募集する漁業会社などから、作業内容や給与面のほか、企業側のPRポイントといったプラス面だけを紹介していたという。

特別、企業側に条件を付けて募集していたわけではなかったが、2022年4月から、漁師の求人情報を募る際、漁業会社などに「ハラスメント対策を怠らない」「新人漁師を組織全体で育成する」といった対応の有無を確認するようにした。受け入れ側にパワハラ対策の必要性を植え付けようという試みだ。

こうした条件を満たす漁業会社などを、担い手確保・育成への活動を担う同センターの「サポーター」と位置付け、求人情報をまとめた冊子を水産高校などに配布。さらに、WEBサイト（漁師.jp）に掲載し、漁師を募集している。

若者に選ばれる体制強化を

漁師が減っているとはいえ、前述の通り毎年多くの若者が海の仕事に憧れ、期待と不安を胸に漁師の仲間入りを果たしている。漁業や漁師の魅力を伝えながら、若者に受け入れ側を紹介する馬上事務局長は「先輩漁師が、海の仕事は陸とは別だ、などと思い込み、パワハラによって若者が夢をあきらめて下船してしまうケースが少なくない」と嘆く。

そのうえで、「漁業会社をはじめ水産業界には、パワハラの自覚が乏しく、『よくあること』で、済ませてしまう風潮がある。若者にとっては『何をやっても否定される』と感じることから、漁師の減少・高齢化は進むばかり」と嘆く。

危険が伴う海上作業だけに、馬上事務局長は「先輩漁師がときには強く若者に言ってしまうこともあるだろうが、その後に理由をきちんと説明し、フォローすることも必要」とみる。今の若者は「転職をためらわずに、嫌なら辞める傾向がある。今後、継続して働いてもらえるようにするには、若者から選ばれる漁業会社でなければならない」と指摘。いずれにせよ、「漁師は陸の仕事と違うからという考えを改めないと、漁業存続が危ぶまれる状況」（馬上事務局長）と付け加える。

静岡県の水産高校で多くの卒業生を漁師として送り出してきた教諭は、「先輩漁師から直接的な暴力を受けたという例は聞かないが、無視されたり何も教えてくれなかったりして、先輩の漁師との間に高い壁を感じ、辞めていく新人漁師は多い。原因は本人にもあると思うが、漁業者側も対応を変えていかないといけない」と話している。

