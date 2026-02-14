「一度手放した領土」でも確実に取り戻す…「姻戚関係」と「聖職叙任権」を掌握し中世ヨーロッパ世界で一人勝ちしたハインリヒ１世の深謀

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

カール大帝のフランク大帝国復活構想を断念したのか

だとするとハインリヒは自身の東フランク王承認の代わりにロートリンゲンを放棄したことになるのか？ さらにはこのボン条約は、そもそもカール大帝のフランク大帝国復活構想を断念したことになるのか？

後者の問いに対してはハインリヒの息子オットー大帝がやがてその行動によって答えていくことになる。

一方、前者の問いには即座に答えが出た。

否、である。

つまり、シャルルの王権は長く持たず、922年には廃位されてしまったのだ。後を襲ったロベール1世も、その次のラウール（ロベールの娘婿）もロートリンゲン（フランス語でロレーヌ）領有を主張したが、国内は安定せず、ギーゼルベルトをはじめとするロートリンゲン貴族は、西フランク頼みに足らずとハインリヒに帰順することを決めてしまった。これが925年。

そしてギーゼルベルトは928年、ハインリヒにより正式にロートリンゲン大公に任命された。同時にハインリヒは長女ゲルベルガをギーゼルベルトに嫁がせた。

中世のグループ形成には同盟、忠誠、姻戚と3つのパターンがあるが、そのなかで姻戚ネットワークが最も重要であったのだ。

教会組織を王国の統治機構に

しかしもっと注目すべきことは、ギーゼルベルトを新ロートリンゲン大公に据える際、ハインリヒは彼からロートリンゲンにおける聖職者の叙任権を奪ったということである。これはヘルマンを新シュヴァーベン大公に任命したときと同じである。

これでハインリヒは本領地ザクセン、シュヴァーベン、ロートリンゲンの聖職者叙任権を握り、教会組織を王国の統治機構に組み入れたのである。

ハインリヒの発する公文書作成に携わる41人の書記のうち35人が聖職者であったと言われている。

公文書はラテン語で書かれる。そしてラテン語のリテラシーは聖職者が独占していた。ハインリヒ自身もそうであったが、その頃の貴族の大部分は字が読めなかった。実は、本書の主人公オットーも、40歳近くになって後の皇妃アーデルハイトと再婚するまでは、読み書きはからっきしだめであった。

そんな時代である。重要な公文書の起案作成には聖職者が欠かせなかった。かくして宮廷内礼拝堂は重要な統治機関となったのである。

ともあれ、東フランク王国はこれでザクセン、フランケン、シュヴァーベン、バイエルン、ロートリンゲンの五大公領で構成されることになった。

