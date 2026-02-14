”1日80本のたばこ”から”禁煙”を実現した千代の富士が吐露する、「相撲界の不祥事」を皮肉ったブラックジョーク

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

意外と喫煙率の高いプロスポーツ界

たばこ話を、もう一つ。

日本たばこ産業（JT）の全国喫煙者調査によると、調査を始めた1965（昭和40）年以降、男性喫煙率は翌66年の83.7パーセントがピークだった。喫煙率は年々減り、最後の調査となった2018年には男性27.8パーセント、女性8.7パーセント、全体で17.9パーセントにまで縮小した。

アスリートの喫煙率は低いはず--と考える人は多いだろう。たしかに、たばこを吸いながら五輪をめざすマラソン選手や柔道家にはお目にかかったことがない。ところが、持久力より瞬発力や集中力がものをいうプロスポーツ界には、愛煙家が少なくない。

かつてのゴルフ中継で、名選手たちがくわえたばこでプレーしていた姿を思い出す方も多いのではないだろうか。私は大相撲だけでなく、プロ野球や大リーグを担当していた時もあるのだが、野手はもちろん投手にも喫煙者が多いことに驚いたものだ。

角界では、一般男性よりむしろ喫煙率が高い印象がある。先述したように故放駒理事長も愛煙家だったし、18年に相撲協会を退職した元貴乃花親方は、細身の葉巻のようなたばこを吸っていた。

千代の富士のブラックジョーク

「ウルフ」と呼ばれた千代の富士の故九重親方は、1日に4箱（80本）も吸うヘビースモーカーだったそうだ。そのたばこをやめさせたのが、貴乃花親方の父の故二子山親方（元大関貴ノ花）の一言だった。

故二子山親方がまだ現役力士だったころ、食後にたばこを吸う若き千代の富士に、「たばこをやめたら太れるんじゃないか。やめたほうがいいよ。俺はやめられなかったけど」と声をかけたそうだ。この言葉で、千代の富士は禁煙を決意した。

生前の九重親方に、あるうわさを尋ねたことがある。「たばこをやめる時、何十万円もする高級ライターを両国橋から捨てたんですって？」

九重親方はこう語り、ニヤリと笑った。

「隅田川になにか捨てたのは、別の横綱じゃないの？」

九重親方は時々、私が反応の仕方に困るような「ブラック」なことをさらりと口にした。

「柏鵬時代」を築いた柏戸と大鵬は1965年、巡業先のハワイから拳銃を持ち帰り、銃刀法違反に問われたことがある。拳銃は両国橋から隅田川に捨てた。

【後編を読む】泥酔した身体から「ひと様のポケットが何枚も出てきて…」元大関魁皇が妻に叱られても辞められなかった「酒癖」

【後編を読む】泥酔した身体から「ひと様のポケットが何枚も出てきて…」元大関魁皇が妻に叱られても辞められなかった「酒癖」