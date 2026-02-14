飛田和緒さんがやっている「一日一汁」食パンと卵と牛乳と…朝食の材料だけで高たんぱくスープ
「食欲が落ちた」年代におすすめのスープ
筋肉だけでなく、骨や内臓、血管、脳、ホルモン、肌や髪の材料にもなるたんぱく質。老若男女に欠かせない、重要な栄養素ですが、特に40〜50代の女性は、更年期などの影響で消化や代謝が落ちてくるため、積極的に摂る必要があります。
料理家の飛田和緒さんもそんなお年頃を経て、最近では意識してたんぱく質を撮るように心がけていると言います。
ただ、問題はこの年代になると「食欲も落ちてくる」ということ。20代、30代の時のように、サラダチキンやチーズをおやつに食べたり、プロテインをジョッキで飲んだりすれば、肝心の食事が入らなくなってしまうことに……。
そこで飛田さんは、スープやみそ汁にたんぱく質を合わせた「一日一汁」を実践しているそう。
毎日作るみそ汁かスープの具をたんぱく質多めにしたり、定番みそ汁でも仕上げにちょこっと手を加えて、摂取量をあげるというスタイルです。
そんな飛田さんの工夫が詰まった著書『このひと皿でたんぱく質も野菜もとれる からだ思いの快福スープ』（飛田和緒著/ナツメ社）から、朝食の定番食材を一汁にしたアイディアスープをご紹介します。
体にもお腹にもやさしい、いたわりスープ
卵とパンのスープ
［材料（2人分）］
卵… 2 個
食パン（6 枚切り、または8 枚切り）… 1枚
玉ねぎ… 小1個（100 g）
牛乳… 200ml
粉チーズ… 20 g
水… 100ml
塩… ひとつまみ
オリーブ油… 小さじ2
バター（無塩）… 10 g
［作り方］
1 食パンをオーブントースターでこんがりと焼く。8 等分に切り、半量ずつそれぞれ器に盛る。
2 玉ねぎは薄切りにして鍋に入れ、オリーブ油、バターを加え、火にかけて炒める。しんなりしたら、水を加え、蓋をして弱めの中火で玉ねぎが柔らかくなるまで︎4 〜 5 分煮る。
3 牛乳、粉チーズを加え、温まったら、味をみてから塩で味をととのえる。卵を軽く1〜2回溶いて加え、火を止め、1にかける。好みで粉チーズ適量（分量外）をふっても。
「しっかり焼いた食パンにスープをかけて、カリッとしたところとなじんだところの食感のコントラストを味わって」と飛田さん。